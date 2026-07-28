Ta gwiazda miała zagrać Lucy w "Ranczu"! Marzena Waligórska wyjawiła kulisy castingu

Magdalena Waligórska podzieliła się zaskakującą historią. Rozpoznawalna dzięki postaci Wioletki w "Ranczu" aktorka, na początku aspirowała do innej postaci. W pewnym momencie zaproponowano jej też casting do roli Lucy. Przesłuchanie wymagało od niej namiętnej sceny z Pawłem Królikowskim.

Magdalena Waligórska usłyszała, że jest za stara do roli Klaudii

Te nieznane fakty Magdalena Waligórska ujawniła w rozmowie z portalem "Kozaczek". Gwiazda "Rancza" początkowo ubiegała się o rolę Klaudii, którą ostatecznie otrzymała Marta Chodorowska. Została jednak odrzucona z dość nietypowego powodu. Twórcy uznali, że jest na tę postać "zbyt dorosła", mimo że miała wtedy zaledwie 20 lat.

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Przyjechałam na casting do roli Klaudii, zagrałam, ale powiedziano mi, że wyglądam za staro do tej roli. Ile miałaś wtedy lat? Dwadzieścia...

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Magdalena Waligórska próbowała sił jako Lucy

Waligórskiej złożono następnie inną ofertę. Zaproponowano jej udział w przesłuchaniu do roli Lucy, a kluczowym elementem castingu miał być pocałunek z Pawłem Królikowskim. To właśnie on skradł później serca Polaków jako serialowy Kusy.

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I potem poproszono mnie, żebym została do innej roli. Wręczono mi tekst i okazało się, że to taki łamany angielski, bo to była rola Lucy. Ja powiedziałam, że muszę wracać, bo jestem na studiach i mam sesję, więc muszę zdążyć na ten pociąg. To oni mówią, że dobrze, te aktorki, które są do tej roli poczekają. A, i jeszcze taki szczegół, że tutaj na koniec masz się pocałować z tym aktorem. I to był Paweł Królikowski, właśnie wtedy castingowany razem ze mną.

Znane aktorki rywalizowały z Magdaleną Waligórską

Waligórska opowiedziała również o chwili, gdy poczuła ogromną presję. Widok znanych i cenionych aktorek, które również ubiegały się o tę rolę, sprawił, że na moment zwątpiła w swoje szanse.

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