Andrzej Łapicki ożenił się z 60 lat młodszą Kamilą. Ich związek wywołał wielki skandal

Związek Andrzeja Łapickiego oraz Kamili Mścichowskiej natychmiast stał się tematem głośnych dyskusji. Wybitnego artystę i początkującą miłośniczkę sztuki dzieliła gigantyczna różnica wieku, wynosząca równe 60 lat. Mężczyzna miał już 85 lat i status absolutnej ikony polskiej kultury, z ogromnym bagażem życiowym. Z kolei jego 25-letnia wybranka stawiała dopiero pierwsze kroki w zawodowym świecie teatru. Choć w innych okolicznościach ich drogi mogłyby się w ogóle nie przeciąć, para ostatecznie zdecydowała się sformalizować swoją relację w urzędzie stanu cywilnego.

Decyzja o małżeństwie była potężnym wstrząsem dla społeczeństwa i prawdziwą żyłą złota dla tabloidów, a zarazem skomplikowaną sytuacją dla najbliższych krewnych aktora. Sam artysta traktował ten krok nie jako chwilową zachciankę czy celowe wzbudzanie sensacji, lecz jako stanowczy opór wobec nieubłaganie mijającego czasu. Całe życie charakteryzował się ogromnym dystansem do rzeczywistości i tak też potraktował swój ostatni związek.

Cała Polska zna mój ostatni samobójczy krok, to znaczy pojęcie za żonę młodej dziewczyny. (...) Powiedziałem: narzekajcie sobie, a ja ożenię się, ponieważ nie zgadzam się na starość i co mi zrobicie. Po trzech miesiącach od głębokiego spoglądania sobie w oczy byliśmy parą. Świadomie uciekłem od starości, układając sobie życie z kobietą - mówił wprost.

Córka Andrzeja Łapickiego o jego podejściu do starości

Wiele lat później Zuzanna Łapicka trafnie podsumowała zachowanie swojego ojca, podkreślając, że aktor za wszelką cenę „odrzucał starość”. To właśnie to sformułowanie najlepiej tłumaczy motywacje legendarnego twórcy, który nie zamierzał spędzać jesieni życia na wspominaniu dawnych sukcesów w fotelu. Zdecydowanie nie interesowała go rola poczciwego seniora, którego jedynym zajęciem jest odbieranie okolicznościowych nagród i opowiadanie starych anegdot z teatralnych korytarzy.

Artysta mógł pochwalić się życiorysem, który sam w sobie stanowił gotowy scenariusz filmowy. Przyszedł na świat w 1924 roku na terenie Rygi, jednak dorastał już w stolicy Polski, gdzie uczęszczał do prestiżowego gimnazjum im. Batorego. Maturę zdawał w ramach tajnego nauczania w czasach wojennych, a szlify aktorskie zdobywał w konspiracyjnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Kiedy działania zbrojne dobiegły końca, rozpoczął trwającą kilkadziesiąt lat karierę na deskach teatru, będąc nie tylko wybitnym aktorem i utalentowanym reżyserem, ale również cenionym wykładowcą, rektorem warszawskiej akademii teatralnej, szefem ZASP oraz parlamentarzystą reprezentującym „Solidarność”. Cechowała go niezwykła elegancja, niepowtarzalny głos i cięty dowcip, dzięki którym każda zwykła konwersacja przypominała doskonałe widowisko. Taki człowiek po prostu nie potrafił zaakceptować myśli, że jego czas przeminął i pozostały mu wyłącznie wspomnienia.

Kamila Mścichowska związała się z legendarnym aktorem po śmierci jego żony

Przed zawarciem drugiego małżeństwa gwiazdor przez 57 lat był mężem Zofii Chrząszczewskiej, która zmarła w 2005 roku w wieku 87 lat. Życie w osamotnieniu po stracie wieloletniej partnerki musiało być dla niego niezwykle przytłaczającym doświadczeniem. Sytuacja uległa zmianie kilka lat później, gdy na jego drodze stanęła bystra i zafascynowana światem teatru Kamila. Szybko zyskała popularność i trafiła na czołówki gazet, choć wcale nie była tylko kolejną celebrytką szukającą rozgłosu.

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W wywiadzie opublikowanym na łamach magazynu „Viva!” widać było, że ich relacja nie opierała się na skandalu, ale na autentycznej potrzebie prowadzenia intelektualnych rozmów. W trakcie wywiadu żona zadawała pytania, a aktor odpowiadał z właściwym sobie humorem, szczerze zdradzając pewne detale ze swojego życia. Kiedy został zapytany o swój apetyt, wyznał, że zupełnie nie odczuwa głodu fizycznego. Natomiast w kontekście apetytu na życie zareagował zupełnie inaczej, nazywając je niezwykle interesującym i smacznym. W tym wyznaniu kryła się cała prawda o jego ostatnich latach – fizyczna słabość nie miała znaczenia, dopóki wciąż tliła się w nim chęć do czerpania z życia pełnymi garściami.

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Ślub Andrzeja Łapickiego wywołał lawinę komentarzy w całej Polsce

Para stanęła na ślubnym kobiercu dokładnie 5 czerwca 2009 roku i od tego momentu całkowicie straciła swoje prawo do intymności. Ogromna przepaść wiekowa między nowożeńcami sprawiła, że nikt nie potrafił przejść obok tej informacji bez słowa komentarza. W społeczeństwie pojawiały się drwiny, pouczanie, a także zarzuty o rzekomą desperację, wyrachowanie lub zwykłą chęć wzbogacenia się.

Każda osoba uważała, że ma prawo oceniać uczucie, z którym nie miała nic wspólnego. Legendarny aktor doskonale zdawał sobie sprawę, że każda jego wypowiedź może zostać przekręcona przez media. Mimo to nie zamierzał całkowicie unikać rozgłosu, często obracając całe zamieszanie w żart lub celową prowokację, chcąc udowodnić, że starszy wiek nie oznacza konieczności wycofania się z życia publicznego.

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Sprzeciwianie się upływającemu czasowi nie jest jednak w stanie oszukać bezlitosnej biologii ani zahamować postępujących problemów zdrowotnych. Kamila znajdowała się na początku swojej dorosłej drogi – miała własne aspiracje zawodowe i całą przyszłość przed sobą. Z kolei jej mąż był doświadczonym artystą potrzebującym czułości i opieki, oczekującym prawdopodobnie funkcjonowania według znanych mu, tradycyjnych reguł. To zderzenie dwóch zupełnie różnych światów i etapów życia stanowiło jeden z najbardziej poruszających aspektów tej niezwykłej relacji.

QUIZ. Niezapomniani. Andrzej Łapicki. Co wiecie o jednym z największym amantów polskiego kina? Pytanie 1 z 10 Andrzej Łapicki urodził poza granicami Polski. Gdzie? W Rydze W Wilnie W Monachium Następne pytanie

Tajemnice małżeństwa Kamili i Andrzeja Łapickich pod ostrzałem plotek

Z upływem miesięcy w mediach pojawiało się coraz więcej wątpliwości dotyczących codziennego funkcjonowania tej pary. Gazety regularnie rozpisywały się o rzekomych kłótniach, zawodach miłosnych, a po odejściu artysty również o podziale majątku. Ostatni etap życia Andrzeja Łapickiego przekształcił się w publiczne show, w którym obserwatorzy z wypiekami na twarzy wyczekiwali kolejnych skandali z jego prywatnego podwórka. Wdowa wyznała po śmierci ukochanego, że otoczenie nie pozwoliło jej na spokojne i godne przeżycie żałoby. Zwróciła uwagę, że osoby postronne nie miały najmniejszego pojęcia o tym, jak wyglądała sytuacja w ich domu oraz podczas pobytów w placówkach medycznych. To właśnie wtedy z jej ust padło słynne zdanie: „Nikt nie ma prawa tego oceniać”.

Wypowiedź młodej kobiety rzuca zupełnie nowe światło na całą sytuację i ukazuje jej zgoła odmienne oblicze. Z zewnątrz bardzo łatwo było oceniać to jako historię młodziutkiej żony znanego i bogatego gwiazdora, dopowiadając do tego własne teorie. Zdecydowanie trudniej było dostrzec dramat kobiety, która jeszcze przed ukończeniem trzydziestego roku życia została wdową, mierząc się z falą obrzydliwych plotek i konfliktami wewnątrz rodziny. Niewielu chciało też zrozumieć sędziwego aktora, pragnącego spędzić końcówkę życia na własnych zasadach, nawet gdy organizm odmawiał mu już posłuszeństwa.

Po śmierci wybitnego artysty wybuchło zamieszanie wokół testamentu

Wybitny reżyser i aktor odszedł 21 lipca 2012 roku w stolicy, mając dokładnie 87 lat. Jego śmierć zapoczątkowała kolejną falę medialnych dyskusji, w których zmarły nie mógł już zabrać głosu. Opinię publiczną nurtowało przede wszystkim to, czy młoda żona odziedziczy jego dorobek i czy w ogóle uwzględniono ją w dokumencie pożegnalnym. Zastanawiano się również, jak naprawdę wyglądały ich ostatnie wspólne chwile za zamkniętymi drzwiami i czy to nietypowe uczucie rzeczywiście przetrwało zmagania z ciężką chorobą, czy stanowiło jedynie krótkotrwały kaprys.

Początkowo uwaga prasy skupiała się na podziale luksusowego mieszkania, zabytkowych mebli, sporych oszczędności oraz praw do tantiem. Z czasem w mediach zaczęły krążyć informacje, sugerujące, że Kamila Mścichowska rzekomo nie otrzymała po zmarłym mężu żadnego spadku. Ostatnia wola artysty stała się pożywką dla żądnego sensacji tłumu, który traktował tę sprawę niczym wciągający kryminał. Problem polegał na tym, że Andrzeja Łapickiego nie było już wśród żywych, dlatego nie mógł uciąć tych spekulacji błyskotliwą ripostą ani rozładować napięcia ironicznym komentarzem, jak miał to w zwyczaju.

Jedynym trwałym dowodem ich więzi pozostała publikacja zatytułowana „Łapa w łapę”, będąca zapisem rozmów przeprowadzonych między małżonkami. Młoda wdowa przywoływała później w wywiadach, że legendarny twórca miał pełny wgląd w robocze wersje tekstu i na bieżąco dzielił się swoimi uwagami. Gdy zapoznawał się z fragmentami, potrafił entuzjastycznie rzucić: „To nam się udało, świetne!”. Ten z pozoru nieistotny szczegół pokazuje prawdziwe ludzkie oblicze ich związku, gdzie znany artysta i jego wybranka wspólnie pracowali nad literackim projektem, z dala od błysków aparatów fotograficznych.

Andrzej Łapicki pod koniec życia walczył ze społecznym postrzeganiem starości

W życiorysie wybitnego aktora można dostrzec ogromny paradoks, polegający na tym, że przez całą swoją karierę zawodową doskonale odnajdywał się w najróżniejszych wcieleniach. Mistrzowsko grał uwodzicieli, cynicznych intelektualistów, eleganckich panów, a także bez problemu wchodził w role polityków, prezesów czy szacownych profesorów. U schyłku swoich dni musiał jednak zmierzyć się z najtrudniejszą kreacją, której z całego serca unikał – rolą starca. Podjął więc heroiczną próbę, aby całkowicie zniszczyć ten stereotyp i pokazać światu swoją niezłomność. Małżeństwo z o wiele młodszą teatrolożką wywołało powszechne oburzenie, ale dla niego było dowodem na to, że wciąż ma prawo do marzeń, miłości, podejmowania ryzyka i budowania życia na nowo. Trudno jednoznacznie ocenić, czy ta desperacka walka przyniosła mu upragnione szczęście, jednak bez wątpienia okupił ją ogromnym stresem. Za prowokacyjnymi doniesieniami o 85-latku i 25-latce krył się po prostu przerażony człowiek, który o wiele bardziej od fizycznego końca obawiał się tego, że społeczeństwo przedwcześnie wykreśli go z listy aktywnych uczestników życia.

Legendarny gwiazdor polskiego kina za żadne skarby nie zamierzał schodzić ze sceny w ciszy i zapomnieniu. Nawet jeśli ostatnie lata jego ziemskiej wędrówki okazały się pełnym kontrowersji zamętem, a nie wyważonym pożegnaniem, osiągnął swój cel i sprawił, że jeszcze długo nie przestano o nim mówić.

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