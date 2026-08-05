Anna Popek pochwaliła się córką. Zobaczcie najnowsze zdjęcie

Anna Popek rzadko opowiada o sprawach osobistych i rodzinie

Anna Popek, mająca 58 lat, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów. Przez dekady współpracowała z Telewizją Polską, a później okrzyknięto ją jednym z symboli "dobrej zmiany". Kiedy doszło do przetasowań na szczytach władzy, rozpoczęła współpracę z Telewizją Republika. Ta przygoda jednak nie trwała długo i ostatecznie w maju prezenterka zasiliła szeregi stacji wPolsce24.

58-latka nie ukrywa swojego przywiązania do tradycyjnych wartości i religii chrześcijańskiej. Często i chętnie dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami, nierzadko uderzając w takie tradycje jak Halloween. Kiedyś dostało się też Jerzemu Owsiakowi, z którym w przeszłości chętnie pozowała do zdjęć. Jej konserwatywne poglądy były jednym z czynników, które wpłynęły na zakończenie jej związku małżeńskiego z Andrzejem Popkiem. Para wzięła ślub w 1996 roku. Owocem ich miłości są dwie córki - 30-letnia obecnie Oliwia i 28-letnia Małgorzata.

Kryzys w ich relacji pojawił się pod koniec pierwszej dekady lat dwutysięcznych. To właśnie w 2009 roku Anna Popek podjęła decyzję o wyprowadzce z domu rodzinnego. Dwa lata później małżeństwo formalnie przeszło do historii. Rozwód przebiegł w spokojnej atmosferze, z dala od błysku fleszy i medialnych skandali.

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Oliwia i Małgorzata Popek – ścieżki zawodowe córek znanej mamy

Obecnie córki dziennikarki są dorosłymi kobietami, konsekwentnie budującymi swoją przyszłość z dala od blasku fleszy. Nie poszły w ślady matki i stronią od błyskających aparatów reporterów. Choć Anna Popek rzadko dzieli się prywatą w sieci, czasem robi drobne ustępstwa. Tak było w czerwcu, kiedy z okazji urodzin najstarszej latorośli opublikowała w sieci archiwalne ujęcia ze starszą pociechą.

Starsza córka prezenterki, Oliwia, zdecydowała się na emigrację. Wybrała Wielką Brytanię, a dokładniej Londyn, gdzie na tamtejszym University College London podjęła studia na kierunku planowanie przestrzenne. Po zdobyciu tytułu licencjata przeniosła się do Holandii. To właśnie tam ukończyła studia magisterskie w dziedzinie ekologii. Obecnie 30-latka pasjonuje się fotografią i aktywnie rozwija swój profil na Instagramie, gdzie prezentuje autorskie kadry.

Miłośniczka dronów i fotografii cyfrowej, która uwiecznia świat pod każdym kątem - napisała w instagramowym bio.

Z kolei w środowy poranek Anna Popek pochwaliła się na platformie Instagram ujęciem, którego autorką jest właśnie Oliwia. Fotografia prezentuje 58-latkę w znacznie bardziej naturalnym i domowym wydaniu.

Młodsza latorośl gwiazdy, Małgorzata, zdecydowała się pozostać w ojczyźnie. Na Uniwersytecie Warszawskim połączyła studia na dwóch kierunkach - ekonomii i historii sztuki. W ramach programu wymiany studenckiej miała okazję uczyć się na renomowanej paryskiej Sorbonie.

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