Andrzej Rosiewicz jednak nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?! 82-latek miał wycofać się z programu

Andrzej Rosiewicz miał być jednym z uczestników jesiennej odsłony "Tańca z Gwiazdami". 82-letni artysta zapisałby się w historii jako najstarszy zawodnik tego formatu. Wszystko wskazuje jednak na to, że piosenkarz nie pojawi się na parkiecie. Według najnowszych doniesień medialnych nazwisko gwiazdora zniknęło z oficjalnej listy jeszcze zanim rozpoczęły się treningi. Co było powodem takiej decyzji?