Andrzej Rosiewicz jednak nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?! 82-latek miał wycofać się z programu

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Udział Andrzeja Rosiewicza w "Tańcu z Gwiazdami" pod znakiem zapytania
Ogłoszenie Andrzeja Rosiewicza jako uczestnika nowej odsłony "Tańca z Gwiazdami" wywołało sporo emocji. Wielu komentatorów zwracało uwagę, że choć decyzja o startowaniu w takim wieku wymaga ogromnej odwagi, muzyk może mieć problem z dorównaniem młodszym rywalom. Jako koronny argument podawano statystyki z poprzednich lat, które bezlitośnie pokazują, że najstarsi zawodnicy rzadko zachodzą daleko w konkursie. Kandydatura piosenkarza spotkała się również ze zdecydowanym sprzeciwem środowisk LGBTQ+, ponieważ w przeszłości zdarzało mu się wypowiadać w sposób obraźliwy o mniejszościach seksualnych. W internecie pojawiały się nawet petycje nawołujące produkcję do usunięcia wokalisty ze składu. Okazuje się, że życzenie przeciwników artysty może się spełnić, gdyż wiele wskazuje na to, że jego nazwisko faktycznie zostało wykreślone z zestawienia. Przyczyną takiej sytuacji wcale nie były jednak wspomniane kontrowersje.
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Powody rezygnacji Andrzeja Rosiewicza z programu Polsatu
Z najnowszych informacji wynika, że Andrzej Rosiewicz musiał zrezygnować z występów w telewizyjnym show ze względów zdrowotnych. Takie doniesienia przekazało portalowi Pudelek anonimowe źródło, blisko związane z produkcją.
Andrzej bardzo cieszył się na tę przygodę, jednak musiał zrezygnować z udziału w show z powodów zdrowotnych. Treningi do tego formatu wymagają gigantycznego, wielogodzinnego wysiłku fizycznego każdego dnia i artysta uznał, że zdrowie jest teraz dla niego absolutnym priorytetem. To ogromna strata dla programu, ale wszyscy w pełni rozumieją jego decyzję
Kogo zobaczymy w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami"?
Obecnie lista potwierdzonych uczestników prezentuje się następująco:
- Matteo Brunetti
- Helena Englert
- Piotr „Guma” Gumulec
- Krzysztof Kwiatkowski
- Marta „Mandaryna” Wiśniewska