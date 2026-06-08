Pistacja, high protein i lody bez cukru? Wiemy, jak wyglądają najgorętsze trendy lodowe tego sezonu!

Trendy bardzo szybko trafiają dziś również do sklepowych zamrażarek. W tym sezonie Kaufland oferuje ponad 250 rodzajów lodów, z czego blisko 30% stanowią nowości produktowe. Wśród nich znajdują się zarówno klasyczne lody impulsowe i familijne, jak i produkty premium, warianty funkcjonalne czy lody odpowiadające na konkretne potrzeby żywieniowe.

Coraz więcej konsumentów zwraca dziś uwagę nie tylko na smak i cenę, ale również na skład produktu oraz jego dopasowanie do stylu życia. Lody przestają być więc wyłącznie sezonową przyjemnością, a coraz częściej stają się elementem codziennych wyborów zakupowych - także poza okresem wakacyjnym.

Pistacja ponownie na szczycie popularności

Jednym z najmocniejszych trendów smakowych tego sezonu ponownie pozostaje pistacja. Smak jeszcze do niedawna kojarzony głównie z lodami rzemieślniczymi i segmentem premium dziś coraz szerzej pojawia się również w ofercie masowej oraz praktycznie wszystkich formatach produktów.

W ofercie Kaufland dostępne są m.in. pistacjowe warianty lodów Magnum, Grand Gold, Braci Koral oraz produkty marki własnej. Popularność pistacji wpisuje się zresztą w szerszy trend poszukiwania smaków kojarzących się z kategorią premium, podróżami czy kulinarnymi inspiracjami. W poprzednich sezonach podobną rolę odgrywały m.in. połączenia mango i kokosa czy karmelu z czekoladą.

Inspiracje coraz częściej płyną dziś również z mediów społecznościowych. Trendy z TikToka czy Instagrama wpływają nie tylko na popularność konkretnych smaków, ale także na formaty produktów pojawiających się w sklepach. Viralowe nowości przyciągają uwagę szczególnie młodszych konsumentów i zachęcają do eksperymentowania z kategorią.

i Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Lody proteinowe w odpowiedzi na większą świadomość żywieniową

Obok trendów smakowych coraz większe znaczenie zyskują także produkty odpowiadające na konkretne potrzeby konsumentów. Rosnąca popularność aktywnego stylu życia sprawia, że coraz więcej osób zwraca uwagę na zawartość białka, skład produktów czy ograniczenie cukru również w przypadku kategorii przyjemnościowych i impulsowych.

W tym sezonie w ofercie Kaufland pojawiły się m.in. lody high protein, warianty bez dodatku cukru oraz produkty wegańskie - również w ramach marek własnych sieci. Produkty wysokobiałkowe coraz częściej wybierane są przez osoby aktywne fizycznie, natomiast warianty bez dodatku cukru przez konsumentów szukających alternatywy dla klasycznych słodyczy.

Coraz mocniej rozwija się również segment roślinny. Oferta lodów coraz częściej uwzględnia potrzeby osób ograniczających produkty odzwierzęce, ale bez rezygnowania z deserowego charakteru produktu. To właśnie połączenie przyjemności z poczuciem „better choice” staje się dziś jednym z najmocniejszych kierunków rozwoju całej kategorii.

i Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Nowości i szeroki wybór wydłużają sezon

Jeszcze kilka lat temu lody były kategorią mocno sezonową, kojarzoną głównie z miesiącami letnimi. Dziś konsumenci coraz częściej sięgają po nie również jesienią i zimą, traktując je jako element codziennych przyjemności czy spontanicznych zakupów.

Dużą rolę odgrywają tutaj nowości produktowe i szeroki wybór smaków oraz formatów. W Kaufland dostępne są zarówno lody impulsowe, premium, familijne i multipaki, jak również warianty funkcjonalne czy produkty inspirowane aktualnymi trendami konsumenckimi.

Nowości pełnią dziś znacznie większą rolę niż tylko uzupełnienie oferty. Budują zainteresowanie kategorią, wspierają rozwój segmentu premium i zachęcają klientów do testowania nowych smaków oraz formatów produktów - także poza szczytem sezonu letniego.

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