Zakończyły się badania sejsmiczne w Koninie

Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent jest to projekt innowacyjny w 100% finansowany przez środki Unii Europejskiej. W projekt zaangażowały się różne firmy badawcze, naukowe, ale również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych

My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został zakończony w roku 2015, tam mamy wydajność 150 m3/h, a kilometr dalej, w kierunku wschodnim wydajność mieliśmy 80 metrów sześciennych na godzinę. Czyli co jest przyczyną, że kilometr dalej mamy inną wydajność tego nie da się inaczej określić, jak poprzez dokładną analizę zasobów na całym odcinku, który został przez naukowców wskazany - tłumaczy Sławomir Lorek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie

Badania odbywały się wzdłuż rzeki Warta w kierunku wschodnim i w kierunku zachodnim w odległości do 4 km. Analiza tych badań ma pokazać jak wyglądają zasoby geotermalne właśnie na tym odcinku, gdzie były przeprowadzone, czyli nie tylko na terenie wyspy Pociejewo, ale dalej w kierunku Szczepidła i w drugą stronę, w kierunku Chorznia

Badania pomogą określić, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, żeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Otwór Konin GT3 został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu na podstawie tych badań chcemy określić kierunek. Mamy do wyboru albo na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku zachodnim - dodaje Sławomir Lorek

Jak się okazało problem z ograniczeniem chłonności wody termalnej przez otwór wtłaczający ma nie tylko Konin. Ciepłownie geotermalne, które zostały ostatnio uruchomione w Kole i w Sieradzu mają ten sam problem

Niestety tutaj geologia nam pokazała, że nie wszystko da się przewidzieć. Dublet geotermalny w Koninie polega na tym, że z otworu Konin GT1, który ma wydajność 150 metrów sześciennych na godzinę, wydobywamy gorącą wodę, która ma temperaturę powyżej 90 stopni. Tą gorącą wodą ogrzewamy wodę sieciową, w ten sposób, że schładzamy tę wodę geotermalną. Jednak ze względu na wysokie zasolenie ta woda jest zatłaczana do otworu Konin GT3.Otwór GT3 na wydobyciu ma 80 m3/h, a na zatłaczaniu doszliśmy do 40 m3/h. Dzisiaj nasza instalacja zatłacza 20 m3/h, również z tego powodu, żeby nie zwiększać ciśnienia w instalacji. Ciepłownia geotermalna od uruchomienia wyprodukowała prawie 12 000 GJ. Pracuje równo, ciśnienie nam nie rośnie, natomiast tak jak powiedziałem, moc tej ciepłowni jest ograniczona parametrami zatłaczania wody. Nie możemy wydobyć więcej wody, niż jej zatłoczymy - wyjaśnia Sławomir Lorek

Szczegółowe wyniki badań sejsmicznych w ramach programu URGENT poznamy najprawdopodobniej w trzecim kwartale to jest do września tego roku.