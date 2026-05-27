Koniński Urząd Pracy wspiera bezrobotne kobiety

W powiecie konińskim, największy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety. To dla nich Powiatowy Urząd Pracy zorganizował warsztaty z pomocą wyjścia na rynek pracy.

Chcemy przede wszystkim wzmocnić ich poczucie wartości czyli pokazać im, że mają te kompetencje.

mówiła Marta Makowska, z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i dodała, że dodatkowo kobiety mogły skorzystać z porad makijażysty i dietetyka.

Naprawdę dużo rzeczy z dzisiaj wyniosłam i dużo rzeczy się dowiedziałam.

Pomimo swoich lat, dzięki temu szkoleniu pewniej się czuję. Na pewno to wykorzystam.

Mówiły Joanna i Emilia uczestniczki szkolenia. A koniński Pośredniak zapewnia, że takich szkoleń, będzie w miarę możliwości organizował więcej.