Koniński Urząd Pracy wspiera bezrobotne kobiety

Emilia Czerniejewska
2026-05-27 16:55

Bezrobotne kobiety to najczęściej mamy, które swoje wyjście do pracy muszą na pewien czas odłożyć na bok, ze względów na dobro dzieci. Bywa tak, że po czasie macierzyństwa jest im trudno ponownie wejść w rynek pracy. Z odsieczą podąża tutaj Urząd Pracy.

W powiecie konińskim, największy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety. To dla nich Powiatowy Urząd Pracy zorganizował warsztaty z pomocą wyjścia na rynek pracy.

Chcemy przede wszystkim wzmocnić ich poczucie wartości czyli pokazać im, że mają te kompetencje.

mówiła Marta Makowska, z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i dodała, że dodatkowo kobiety mogły skorzystać z porad makijażysty i dietetyka.

Naprawdę dużo rzeczy z dzisiaj wyniosłam i dużo rzeczy się dowiedziałam.

Pomimo swoich lat, dzięki temu szkoleniu pewniej się czuję. Na pewno to wykorzystam.

Mówiły Joanna i Emilia uczestniczki szkolenia. A koniński Pośredniak zapewnia, że takich szkoleń, będzie w miarę możliwości organizował więcej.