Centrum wsparcia psychicznego "Słonecznik" powstaje w Koninie

Centrum Wsparcia "Słonecznik" to ma być miejsce, do którego młody człowiek w jakimkolwiek kryzysie psychologicznym może przyjść i uzyskać rozeznanie problemu i wsparcie. Nie będzie to terapia długoterminowa, ale będzie to miejsce wsparcia psychologicznego głównie dla młodych osób

Dlaczego do młodych? Dlatego, że wszystkie dane oficjalne, które mamy w Polsce, wskazują, że młodzież przeżywa kryzys psychologiczny, kryzys w tym wieku, a wcześniej w takim w takim natężeniu nigdy się to nie zdarzało. Wiemy, że chociażby liczba prób samobójczych czy liczba skutecznych samobójstw w wieku młodzieżowym, w wieku adolescencji, jak to się nazywa, drastycznie wzrosła w ostatnich latach. Musimy zacząć reagować - mówi Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina

Miastu udało się pozyskać na ten cel grant z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wys. 500 tys. zł dofinansowania. Projekt potrwa do końca września 2028 roku.

Centrum będzie się znajdować przy ul. Dworcowej 7 w Koninie w wieżowcu. Będzie tam przyjazne, dobre, ciche miejsce na to, żeby poradzić się, wesprzeć w sytuacjach trudnych. żeby porozmawiać ze specjalistami, psychologami, którzy powiedzą na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o o nasz stan.Być może zdiagnozują nas czasami być może i takie wsparcie będzie potrzebne na zasadzie diagnozy, testu psychologicznego, ale generalnie nastawiamy się na na rozmowę, na dialog, na to, by młody człowiek mógł przyjść i po prostu zostać wysłuchany - dodaje Witold Nowak

Przygotowania związane z powstaniem centrum ruszą 1 czerwca, ale swoją działalność ma rozpocząć od 1 września tego roku.