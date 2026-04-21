Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli w Koninie. Zostało sporo wolnych miejsc

Na wolnych 660 miejsc, do konińskich przedszkoli zapisało się 404 dzieci, które od września staną się przedszkolakami. A to oznacza, że pozostało 256 wolnych miejsc. Zapisanie dziecka to nie wszystko, teraz czas na kolejny etap postepowania rekrutacyjnego

W tej chwili rekrutacja wchodzi w kolejną fazę, to znaczy czekamy do 7 maja do godziny 15:00 na opublikowanie wyników rekrutacji. Po ogłoszeniu tych wyników naboru rodzice w czasie od 7 maja od godziny 15:00 do 15:00 13 maja będą mieli czas na potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Można to zrobić pisemnie bądź elektronicznie. I po tym terminie w uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych wolnych miejsc, przedszkola będą mogły przeprowadzić rekrutację uzupełniającą - mówiła Aneta Wanjas z Urzędu Miejskiego w Koninie

Dzieci, które będą kontynuować naukę w konińskich placówkach jest 1476. Zatem łącznie w konińskich przedszkolach od września uczyć się będzie 1880 dzieci.