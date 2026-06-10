Absolutorium i wotum w Starostwie Powiatowym w Koninie

Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Konińskiego oraz absolutorium dla starosty za wykonanie ubiegłorocznego budżetu przyznane. Główne sukcesy to poprawa stanu placówek oświaty, stan bezrobocia oraz działanie pomocy społecznej.

To również zobowiązanie do dalszej owocnej współpracy i taką deklarujemy. Kierujemy się tym jak zrealizować zadanie najlepiej dla mieszkańców naszego powiatu.

Mówiła Katarzyna Fryza, konińska starosta. A już teraz wiadomo, że kilka nowych dokumentacji już czeka przygotowanych.

To wspólny sukces dopracowania, takich właśnie inwestycji. Dojście do konstruktywnych rozwiązań. Jesteśmy wszyscy zadowoleni.

Mówiła Żanetta Matlewska-Gut, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego. Innowacyjność i otwartość na mieszkańców,to główne założenia pracy Starostwa Powiatowego w Koninie. Dzięki temu, tu wszystko działa na 100%.