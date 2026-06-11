Powiat Koniński nagrodził Drużynę Musztry Paradnej

8 sztuk replik karabinu Mauser K98, od powiatu konińskiego, dostała Drużyna Musztry Paradnej, działająca przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na swoim koncie mają oni wiele sukcesów.

Trzykrotnie jesteśmy Mistrzami Województwa Wielkopolskiego, dwukrotnie Wicemistrzami Kraju.

mówiła dyrektorka CKU, Ewa Dąbrowska. Drużyna obecnie liczy osiem osób plus dowódca. Dla uczniów z CKU otrzymany prezent, to niezbędny element do wystąpień.

Taki nowy komplet dla nas bardzo dużo znaczy. cieszymy się, że mogliśmy taki prezent dostać.

mówił Miłosz Nowak, dowódca Drużyny Musztry Paradnej. Przed młodymi kolejne konkursy i walka o najwyższe lokaty.