Zakaz wstępu dla psów w parku miejskiego w Koninie

Regulamin Parku im. F. Chopina w Koninie z powodu błędu formalnego znów trafił pod obrady radnych podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 13 maja. Za sprawą głosu radnego Jarosława Sidora wrócił też temat zakazu wprowadzania psów do parku, który to jest ujęty w nowym regulaminie

Terenem dostępnym na spacery z psami jest las komunalny położony za parkiem. Czy ten zapis jest zgodny z prawem i orzecznictwem na przykład ustawodawcy czy też rzecznika praw obywatelskich? - pyta Jarosław Sidor

Jednym z powodów dlaczego taki zakaz został wprowadzony, jest to, że w parku jest mini zoo

Naturalną rzeczą jest, że nie chcemy wprowadzać psów, aby zwierząt nie płoszyć. Druga rzecz, która się pojawiała to było to, że w momencie kiedy ograniczamy wejście tych psów do parku, powinniśmy wyznaczyć jakieś miejsce, gdzie te psy powinny móc być wyprowadzane. Wyznaczamy w regulaminie to miejsce. Jest nim sąsiadujący obok las komunalny.Tak więc wydaje mi się, że my tu wypełniamy te wszystkie wymogi, tym bardziej. że do treści tego regulaminu regulaminu nie miały uwagi służby wojewody - tłumaczy Rafał Oblizajek z Urzędu Miejskiego w Koninie

Nowy regulamin Parku im. F. Chopina został jednogłośnie przegłosowany przez radnych i zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym.