W konińskich lasach trwa akcja "Stroisz 2026"

Leśnicy podczas leśnych patroli będą wykorzystywać m.in. monitoring wizyjny, fotopułapki i drony. W działania mogą być angażowane również inne służby. Akcja ma zarówno wymiar kontrolny, jak i prewencyjny. Jej celem jest ograniczenie szkodnictwa leśnego oraz zwiększenie świadomości, że pozyskiwanie materiału roślinnego z lasu wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów

Las nie jest miejscem, z którego możemy dowolnie zabierać gałęzie czy inne elementy roślinności. Nawet jeśli pozyskiwany materiał wydaje się niewielki, nielegalne działania mogą powodować szkody przyrodnicze. Chcemy nie tylko wykrywać takie przypadki, ale również im zapobiegać. Dlatego apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z zasobów lasu i wybieranie dekoracji pochodzących z legalnych źródeł – mówi Łukasz Przypaśniak, Główny Inspektor Straży Leśnej.

Każda zerwana gałąź z leśnego drzewa może doprowadzić do jego niszczenia co prowadzi do strat w leśnym ekosystemie

Chodzi o to, że to zmienia statykę tego drzewa. Ono już nie odbuduje tej gałązki - będzie cierpiało, będzie gorzej przyrastało i będzie chorowało w tych miejscach - dodaje Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin

Akcja Straży Leśnej "Stroisz 2026" potrwa do końca października.