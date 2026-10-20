Sensacyjne odkrycie w Turku!!

Fenomenalnego odkrycia dokonano w Turku. Przeprowadzany remont wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego w Turku ujawnił ukrytą w kopule dachu kapsułę czasu. W metalowej tubie znajdowały się przedmioty z połowy XIX w.

Kapsuła zawierała datowany na 17 września 1851 roku list intencyjny napisany jest w języku niemieckim. Wiadomość sprzed 175 lat zostanie teraz przetłumaczona na język polski. Wstępny odczyt mówi o położeniu kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

Oprócz dokumentu w kapsule znajdowały się cztery monety pochodzące z okresu budowy świątyni. Są to trzy kopiejki z 1850 roku, dwie kopiejki z 1850 roku, jedna kopiejka z 1851 roku oraz dienieżka z 1851 roku. W tubie odnaleziono również mały bukiet kwiatów wykonany ręcznie z drucików i skrawków tkanin.

Odkrycie na pewno dostarcza nowych informacji o początkach najstarszej świątyni w Turku.Co najważniejsze, będzie miało współczesną kontynuacje.

Nie wiadomo kiedy skończą się prace przy naprawie dachu świątyni. Remont samej wieżyczki potrwa do końca listopada. Ale to tylko pierwszy etap koniecznych do wykonania prac.