Tańsza miejska energia dla konińskich spółek

W MZGOK produkcja energii elektrycznej sięga 50,7 MWh. Na tę chwilę zapotrzebowanie energetyczne miasta i spółek miejskich to 22,7 MWh. Umowa między MZGOK a czterema wspomnianymi spółkami został podpisana w wyniku wygrania przetargów przez spółkę. Cena oferowana przez MZGOK jest średnio o 25% niższa od dotychczasowych cen za energię elektryczną

Nie tylko będziemy sprzedawać, bo sprzedawaliśmy energię elektryczną już dużo wcześniej, ale sprzedawaliśmy na zupełnie innych warunkach. Praktycznie byliśmy w takim osłabieniu, ponieważ duże firmy, duzi operatorzy sprzedaży energii dyktowali warunki.W przypadku naszego klastra będzie to obopólna korzyść, ponieważ spółki miejskie kupią energię elektryczną znacznie taniej, niż miałoby to być w drodze przetargu i od tych właśnie dużych potentatów. My sprzedamy tą energię nieco drożej, niż sprzedawaliśmy do tej pory operatorom sieciowym, ale sumarycznie obu stronom się takie rozwiązanie opłaci - powiedział Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Dla Konina oznacza to, że miasto zyskuje niezależność energetyczną, a co za tym idzie bezpieczeństwo na wypadek kryzysów związanych z energią na świecie. Także nagłe skoki cen prądu przestają być dla Konina zagrożeniem

My posiadając swoje źródła energii elektrycznej, które będą w naszej sieci energetycznej dystrybuowane między wszystkich odbiorców związanych z miastem, będziemy mogli funkcjonować w przypadku zagrożenia, które niesie właśnie chociażby konflikt zbrojny. O bezpieczeństwie energetycznym mówi się w kraju, mówi się w Europie, a Konin, oprócz tego, że mówi, to i pracuje w tym względzie. I to są namacalne nasze działania, które przez lata funkcjonowania klastra doprowadziły do tego momentu - dodał Piotr Korytkowski, prezydent Konina

Z wyliczeń MZGOK wynika, że spalarnia produkuje dwa razy więcej prądu, niż obecnie potrzebują połączone w klastrze spółki. Oznacza to, że system będzie rozbudowywany, a w przyszłości czysta energia może zasilić kolejne szkoły, urzędy czy oświetlenie uliczne, a także przedsiębiorców.