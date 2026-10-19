70-lecie Szkoły Podstawowej w Kramsku, to historia, która się nie kończy

70 lat można by przewrotnie powiedzieć, że minęło jak jeden dzień, ale historia Szkoły Podstawowej imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku jest znacznie dłuższa niż jeden dzień i zbyt bogata, żeby opowiedzieć o wszystkim w jeden dzień. W każdym bądź razie w murach placówki odbyło się wyjątkowe wydarzenie, którego organizatorem, była cała tutejsza społeczność szkolna.

Była uroczysta akademia, występy szkolnej młodzieży i dzieci. Ale pomysłów na uczczenie tego święta było wiele więcej. Posadzono drzewo i szkoła stworzyła również kapsułę czasu.

Była również wystawa „Skarby PRL-u”, przygotowana przez niemal wszystkie klasy. Sala ze zdjęciami, na których ujęta była cała 70 letnia historia szkoły i uczniowie czyli teraz już absolwenci, którzy bardzo chętnie wyszukiwali siebie na grupowych fotografiach. Najważniejsza dla nich była możliwość ponownego pojawienia się w szkole, odwiedzenia starych korytarzy, spotkania przyjaciół z podstawówki, ale przede wszystkim powrót do lat szkolnych i do wszystkich wspomnień.

Podczas uroczystości można było również spotkać absolwentki szkoły, które dokładnie 70 lat temu jako jedne z pierwszych mogły mówić o sobie, uczennice Szkoły Podstawowej w Kramsku.

To 70 lat to zachowało wiele wspomnień, takich dużych wspomnień, które zostawiły w nas, takie dziecięce myśli.

Mówiła Maria Wróbel, absolwenta Szkoły Podstawowej w Kramsku.Siedem dekad wspólnych doświadczeń, pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i niezliczonych historii, które stworzyły przede wszystkim dobrych ludzi . Ten czas, pokazuje, że szkoła to coś więcej niż miejsce – to ludzie, emocje i wspomnienia. A to wydarzenie dało tego niepodwarzalny dowód.