W gminie Kramsk ruszył proces podpisywania aneksów do projektu OZE
Emilia Czerniejewska
2026-05-1819:31
Informacje o możliwości podpisania aneksu, będą przekazywane mieszkańcom indywidualnie poprzez wiadomości SMS. Zgodnie z aneksem mieszkaniec będzie zobowiązany do dokonania wpłaty pozostałej kwoty wkładu własnego w terminie 7 dni od dnia podpisania aneksu.
Ruszyły procedury podpisywania aneksów z mieszkańcami gminy Kramsk, dotyczące projektu OZE. W sumie 257 osób otrzyma pieniądze. Skorzysta również 6 obiektów publicznych.
A chodzi o to, żeby te pieniądze zostały możliwie szybko wykorzystane.
Mówił wójt gminy Kramsk, Andrzej Nowak. W sumie na całe zadanie, gmina wyda około 23 miliony złotych.