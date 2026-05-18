W gminie Kramsk ruszył proces podpisywania aneksów do projektu OZE

Emilia Czerniejewska
2026-05-18 19:31

Informacje o możliwości podpisania aneksu, będą przekazywane mieszkańcom indywidualnie poprzez wiadomości SMS. Zgodnie z aneksem mieszkaniec będzie zobowiązany do dokonania wpłaty pozostałej kwoty wkładu własnego w terminie 7 dni od dnia podpisania aneksu.

Ruszyły procedury podpisywania aneksów z mieszkańcami gminy Kramsk, dotyczące projektu OZE. W sumie 257 osób otrzyma pieniądze. Skorzysta również 6 obiektów publicznych.

A chodzi o to, żeby te pieniądze zostały możliwie szybko wykorzystane.

Mówił wójt gminy Kramsk, Andrzej Nowak. W sumie na całe zadanie, gmina wyda około 23 miliony złotych.