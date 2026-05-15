Szykuje się wyjątkowa Noc Muzeów w Koninie

Pokazy, koncerty, tańce, warsztaty, a przede wszystkim zwiedzanie muzeum nocą - to wszystko czeka na was 16 maja w konińskim muzeum podczas Nocy Muzeów. Tym wydarzeniem Muzeum Okręgowe w Koninie wpisuje się w europejską akcję Europejska Noc Muzeów

Wszystkie drzwi naszych obiektów będą dla Państwa otwarte w godzinach od 17:00 do 24:00. Tego dnia będzie można zwiedzać bezpłatnie. W ramach Nocy Muzeów przygotowaliśmy też dla Państwa sporo atrakcji, które realizowane będą albo w poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie naszego muzeum albo w ogrodzie muzealnym czy w skansenie etnograficznym. I tak, zaraz od wejścia w spichlerzu, w pierwszym budynku przy bramie, będzie można wziąć udział w animacjach plastycznych. To jest działanie skierowane szczególnie dla dzieci. Tym razem te animacje poświęcone będą naszej instytucji, ponieważ w tym roku Muzeum Okręgowe w Koninie obchodzi 60 swojej działalności. Przy spichlerzu będzie można też zobaczyć, jak rysuje na żywo karykatury zaproszony przez nas artysta Jacek Frąś - mówiła Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie

To już wydaje się dużo, ale atrakcji będzie jeszcze więcej. W spichlerzu będzie można się spotkać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji, a także z górnikami, którzy niegdyś pracowali na odkrywce KWB Konin. Będzie okazja do rozmów z nimi, będą opowiadać jak funkcjonowała kopalnia, jak się w niej pracowało, co się na terenie kopalni wydobywało.

Kolejne zajęcia czekać będą na odwiedzających w zamku, ogrodzie i skansenie etnograficznym

Będą pokazy rekonstruktorskie w tym roku poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza, który ufundował 600 lat temu zamek i kościół w Gosławicach. Rok 2026 jest rokiem biskupa Andrzeja Łaskarza, dlatego chcieliśmy, aby i w tym roku podczas nocy muzeów ta postać była w jakiś sposób podkreślona, przedstawiona Państwu bliżej.W skansenie etnograficznym już od godziny 17:00 odbywać się będzie lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli ludowej z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. Lekcja nosi tytuł "Wyrychtuj się na tańce" i to będzie właśnie z folklorem - dodała Danuta Pydyńska

