Termy mają przyciągnąć turystów do Konina

Jest szansa, że to Konin będzie miał pierwsze termy w Wielkopolsce Wschodniej. Dokumentacja jest już gotowa, brakuje tylko inwestora

Można to budować w formule prywatnej całkowicie, co byłoby pewnie atrakcyjne dla miasta, bo nie musielibyśmy tego utrzymywać. Nie musielibyśmy wykładać bardzo dużo pieniędzy na starcie, ale też dopuszczamy możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego. Moglibyśmy inwestorowi coś zapewnić, na przykład tańsze ciepło, moglibyśmy zapewnić działkę, którą moglibyśmy dać za darmo - mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina

Wyspa Pociejewo jest ciągle zagospodarowywana jako miejsce, które ma pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową w mieście. Po kładce pieszo–rowerowej, parku tężniowym i ciepłowni geotermalnej ma powstać tam hotel

Ten hotel będzie naprawdę takim pierwszym punktem realnym, który się tam zadzieje i jest już praktycznie na wykończeniu pozwolenie na budowę. Prace się już zaczęły, teren jest ogrodzony. Inwestor też wybuduje drogę.Namawiamy też tego inwestora do tego, żeby może zainteresował się i też innych inwestorów do budowy term. Mamy wszystko gotowe, natomiast musi się znaleźć ktoś prywatny, jakiś inwestor, aby te termy wybudować. Także myślę, że jak już powstanie ten hotel, to następnym etapem będzie budowa term - dodał Paweł Adamów

Miasto chce by w przyszłości termy przyciągnęły jak największą liczbę turystów, dlatego założenie jest takie, że na wyspie powinien powstać duży kompleks basenowy, z atrakcjami, których inne baseny w regionie nie mają

Mamy ambicję, żeby te termy rzeczywiście były takimi najlepszymi termami w tej części regionu. Uważamy, że muszą tam być uruchomione takie funkcje, których na przykład nie ma w takich termach jak w Uniejowie, w Poddębicach. Czyli musi być coś, co będzie przyciągać ludzi z całej Polski - żeby Konin był znany z tych term. Przykładem mogą być instalacje do ćwiczenia surfowania, tak jak teraz jest to modne w nowoczesnych basenach termalnych - mówił Paweł Adamów

Przypomnijmy, że woda termalna pod Koninem należy do najcieplejszych w Polsce. To prawie wrzątek bo temperatura wynosi ponad 90 stopni. Jest to wysoko zmineralizowana solanka chlorkowo-sodowa zawierająca szereg pierwiastków i mikroelementów.