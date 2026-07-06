Teatry uliczne znów w Koninie. Otwórz OKNO na kulturę już w tym tygodniu

Festiwal Teatrów „Otwórz OKNO na kulturę” przenosi teatr ze scen wewnątrz pomieszczeń - wprost na osiedlowe place, skwery i miejskie przestrzenie. To teatr przychodzi do widza, a nie widz do teatru. Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo ciekawie – artyści z Polski i zagranicy pokażą nam jak różnorodna potrafi być sztuka uliczna. Widzowie będą mogli podziwiać spektakularne choreografie, widowiska, spektakle taneczne i cyrkowe, pełne ekspresji, humoru - często opartej na interakcji z publicznością. Pojawi się też teatr ognia i marionetki.

Festiwal po raz kolejny udowodni, że teatr może być blisko ludzi, zaskakiwać i inspirować w codziennym otoczeniu. Niektórzy szczęśliwcy będą mogli oglądać przedstawienia... po prostu wyglądając przez okno w swoim domu.

Oto program tegorocznej edycji festiwalu „Otwórz OKNO na kulturę” w Koninie

9 lipca (czwartek)

17.00 (Łężyn „Zielony Zakątek”)

19.00 (Dom Zemełki)

„Ma solitud” – Guillem Albà (Hiszpania)

To dwudziestopięciominutowa podróż od komedii do poezji. Jej punktem wyjścia są ręce – część ciała, która przybliża nas do wszystkiego, co jest namacalne, codzienne, rzemieślnicze. Ręce, które stworzyły większość rzeczy, z których korzystamy. Ręce, które uwolniły najwznioślejsze piękno i najstraszniejsze okrucieństwa. Ręce, które opowiadają wiele różnych historii.

Guillem Albà jest klaunem i twórcą teatralnym, który stworzył swój własny język sceniczny. Twórczość tego artysty łączy w sobie takie dyscypliny jak teatr wizualny, klaunada, lalkarstwo, muzyka i teatr gestu. Studiował teatr, muzykę i współpracował z takimi mentorami jak Jango Edwards, który wyreżyserował jego pierwsze przedstawienie. Do tej pory Guillem Albà stworzył 9 własnych spektakli i występował w 16 różnych krajach.

Plac przed Amfiteatrem

21.30 „Among Trees” – antagon theater AKTion (Niemcy)

Czy drzewa potrafią wyczuć klimatyczną katastrofę? Czy odczuwają strach? Czy są zdolne do żałoby? Jakie historie mogłyby nam opowiedzieć? Teatralna opowieść o świadkach licznych rewolucji, wojen i sojuszy pokojowych przeżywanych w cichym współistnieniu. Przez połączenie teatru ruchu, tańca i muzyki na żywo, spektakl przybliża nas do tych istot, które zawsze tam były i których istnienie z powodu klimatycznej katastrofy staje się coraz bardziej kruche: do drzew.

antagon theater AKTion to międzynarodowy zespół teatralny założony w 1990 roku przez Bernharda Buba we Frankfurcie nad Menem. Celem zespołu jest tworzenie upolitycznionego języka artystycznego, który radzi sobie z konfliktami naszego społeczeństwa. Jego artystyczne poszukiwania opierają się na różnych perspektywach sztuk performatywnych i rozwoju dekolonialnych form ekspresji. Wpływy obejmują teatr fizyczny, butoh, akrobatykę na szczudłach, muzykę współczesną, taniec ekspresyjny, taniec afro-diasporyczny i eksperymentalną sztukę wideo.

10 lipca (piątek)

Boisko przy ZSGE

18.00 „Szach mat!” – Krakowski Teatr Tańca (Polska)

Taneczna opowieść o grze w szachy. Postaci inspirowane figurami szachowymi, ożywiane ruchem performerów, odsyłają do ważnych tematów społecznych. Królowa jest symbolem władzy i wynikających z niej kosztów. Król to metafora walki o dominację, podziałów politycznych i konfliktów kulturowych. Pionek to everyman, uwikłany w globalizację, unikfikację i schematy.

Krakowski Teatr Tańca został założony w 2008 roku przez Eryka Makohona. Na przestrzeni lat wypracował trzy podstawowe filary swojej działalności: artystyczny, edukacyjny i prezentacji tańca. Widzowie doceniają plastyczność spektakli budowaną

przez wykorzystanie światła oraz architekturę ciała i ruchu. Warto dodać, że w spektaklu zobaczymy pochodzącego z Konina Pawła Łyskawę.

Plac ul. Makowa, Chorzeń

20.30 „Dawno temu na Montmartre” – Teatr Nikoli (Polska)

Paryskie ulice kryją w sobie tajemnice. Co ukrywa ulica artystów, którą niegdyś często przechadzali się i na której tworzyli Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Vincent Van Gogh, Claude Monet czy Auguste Renoir? Jakie codzienne obrazy i jakich jeszcze artystów pamięta Montmartre? “Dawno temu na Montmartre” to artystyczna opowieść o tym, jak od najwcześniejszych lat życia odkryć swoje talenty i marzenia oraz jak je pielęgnować i realizować.

Teatr Nikoli łączy w sobie elementy pantomimy, akrobatyki, komedii, tańca współczesnego i sztuki cyrkowej. Ich przedstawienia to pantomimiczne występy, w których muzyka, ruch i gest są najważniejsze. W repertuarze posiadają zarówno spektakle sceniczne jak i plenerowe. Ich różnorodna forma, bogactwo treści oraz duża dawka humoru sprawiają, że adresatami twórczości Teatru Nikoli mogą być osoby w każdym wieku.

21.45 „Diamond Night” – Teatr Ognia Infernal (Polska)

Spektakl, który za sprawą strojów pełnych złotych oraz niebieskich dodatków mieniących się przy spotkaniu z blaskiem płomienia, przenosi widzów w świat luksusu i elegancji. Popowa muzyka, w większości dobrze znana szerszej publice, sprawia, że biodra same rwą się do tańca. Całemu programowi towarzyszy przepiękna aranżacja świetlna i ogniowa, a także spektakularna oprawa pirotechniczna

Teatr Ognia Infernal Fireshow pochodzi z Krotoszyna, jego początki sięgają roku 2005. Grupa specjalizuje się w dużych spektaklach, w których muzyka współgra z tańcem ognia i ruchem artystów. Całość obficie uzupełniona jest efektami pirotechnicznymi i ogniowymi.

11 lipca (sobota)

Plac ul. Kryształowa/Jaspisowa

18.00 „Ristorante” – Teatr Na Walizkach (Polska)

Garkuchnia pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji. Aktorzy zapraszają do gastronomii pełnej wrażeń i śmiechu. Znajdziecie w niej latające warzywa, najsłodsze torty oraz fajtłapowatych kelnerów. Kucharze żonglują ziemniakami, a jajka rozbijają się nie tylko na patelni. Szef kuchni nie obiecuje, że się najecie do syta, ale gwarantuje ubaw po pachy.

Teatr Na Walizkach powstał w 2005 roku. Na przestrzeni lat współpracował z aktorami z różnych części świata. Inspiracją teatru są filmy z okresu kina niemego, rosyjska nowoczesna clownada, teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima. Twórczość Teatru Na Walizkach, to przede wszystkim komedie mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, teatru improwizacji, visual comedy, cyrk.

19.00 „Głupiec” – Kacper Danger (Polska)

To prawdziwa uczta komediowa, połączona z mistrzowską żonglerką, niesamowitym balansem oraz zapierającymi dech w piersiach kostiumami i rekwizytami. Artysta zapewni widzom niezapomnianą rozrywkę.

Kacper Danger zajmuje się sztuką cyrkową od 13 roku życia. Produkuje własne spektakle, tworzy układy, wymyśla i buduje rekwizyty, projektuje kostiumy. Ma za sobą ponad 3000 występów w ponad 30 krajach świata.

12 lipca (niedziela)

Plac przy III LO, ul. Szymanowskiego

17.00 i 19.00 „Boris Checker” – Imre Bernath (Węgry)

Parodystyczny spektakl inspirowany legendarnym tenisistą. Interaktywne spotkanie z publicznością, które przedstawia fragmenty jego życia przez pryzmat humoru, komedii, żonglerskich sztuczek oraz imponującej akrobacji – stanie na dłoni na szczycie trzymetrowego słupa.

Imre Bernath jest uznanym na całym świecie komikiem urodzonym na Węgrzech. W swoich spektaklach łączy elementy komedii fizycznej, akrobatyki i klaunady. Artysta występował z wielkimi sukcesami na ponad 140 międzynarodowych festiwalach w 37 krajach na pięciu kontynentach.

18.00 „Prélude” – Company Accrorap (Francja)

“Prélude” rodzi się z oddechu – pierwszego impulsu życiowego. Choreograf Kader Attou powraca do dzieciństwa spędzonego na przedmieściach Lyonu, do odkrycia boksu, niemych filmów Chaplina i do siły hip-hopu. Spektakl wspierany muzyką elektroakustyczną Romaina Dubois, to podróż od ciszy do intensywności – niczym walka toczona do samego końca. Dziewięciu tancerzy ucieleśnia ludzkość w sytuacji pełnej napięcia – ciała splątane, oddychające, stawiające opór, które tworzą metaforę walki.

Compagny Accrorap to zespół tancerzy, którym kieruje dyrektor artystyczny, tancerz i choreograf Kader Attou. To jedna z najważniejszych postaci tańca hip-hopowego. Nowatorskie podejście do tej dziedziny sztuki, zbudowane na bazie jego otwartości na świat, pozwala łączyć rozmaite wpływy i gatunki. W ten sposób Kader Attou przyczynia się do przekształcenia hip-hopu w nową formę tańca o prawdziwie francuskiej specyfice.

13 lipca (poniedziałek)

Plac Wolności

20.30 „Sztetl” – Koniński Teatr Tańca (Polska)

Spektakl „Sztetl” Konińskiego Teatru Tańca to taneczna opowieść o Koninie. Cofamy się na osi czasu. „Sztetl” to podróż w poszukiwaniu społeczności, której już nie ma. To opowieść przede wszystkim o odnowie, o pamięci, nie tylko o unicestwieniu. Czy żydowski Konin zniknął? Spektakl na podstawie książki „Uporczywe echo” Theo Richmonda

Koniński Teatr Tańca to zespół pracujący w technikach tańca współczesnego i eksperymentujący z ruchem. Działalność teatru skupia się przede wszystkim na tańcu współczesnym i improwizacji, ale została ona rozszerzona również o site specific proponując repertuar, który można zaprezentować w każdej przestrzeni. Teatr działa od 2017 roku.

21.30 „Peregrinus” – Teatr KTO (Polska)

Spektakl inspirowany poezją T. S. Eliota pokazuje dzień z życia współczesnego everymana. W efektownej wizualno-choreograficznej formie, z groteskowym przymrużeniem oka, dotkliwie obnaża pułapki współczesnego świata, w które masowo dajemy się łapać, bezrefleksyjnie tracąc linie papilarne naszych dusz.

Teatr KTO został założony przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1977 roku. Jest znany na całym świecie ze spektakularnych widowisk plenerowych i spektakli bez słów, które trafiają do widzów niezależnie od języka czy kultury. Zespół teatralny gościł na 5 kontynentach, w 40 krajach i ponad 300 miastach. Teatr KTO jest organizatorem międzynarodowego ULICA Festival oraz Festiwalu Ciało i Czas. Od 1 stycznia 2005 roku jest teatrem miejskim. Dyrektorem Teatru KTO jest Jerzy Zoń.

Organizatorem Festiwalu Teatrów „Otwórz OKNO na kulturę” jest Miasto Konin. Po raz czwarty Konin został oficjalnym partnerem międzynarodowego festiwalu teatrów ulicznych ULICA Festival, który od 39 lat odbywa się w Krakowie.