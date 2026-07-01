Kolejny mural powstał w Koninie

Pracownia POPO, poprzez ciekawe warsztaty rozbudza artystyczne pasje wśród najmłodszych mieszkańców Konina. Pracownia działa od niedawna, w świeżo wyremontowanej Wieży Ciśnień

Mamy taką stałą grupę, 12 osób. Spotykamy się co tydzień i staram się przedstawić sylwetki znanych artystów, uznanych, tak by młode osoby, które może nie miały styczności ze sztuką, mogły poznać wybitnych artystów, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w sztuce aktualnie i wcześniej - mówił Mateusz Dryjer, artysta i instruktor w pracowni POPO.

Zajęcia w pracowni POPO to nie tylko teoria, a przede wszystkim tworzenie, a twórczość znanych artystów stanowi inspirację dla młodych artystów

Można powiedzieć, że robimy taką małą dekonstrukcję twórczości. Młodzież na podstawie prac tworzy swoje takie swoiste komentarze, kompozycje do tego, co się dowiedzieli. Co chcą wyrazić, pokazać tworząc nowe kompozycje. Nożyczki, klej, ale też tu będziemy mogli farby użyć, jeżeli ktoś będzie chciał. Łączą sztuki kolażu z malarstwem. Myślę, że nie ograniczamy się do niczego - dodaje Mateusz Dryjer

Na stronie Epicentrum Kultury czytamy: Na muralu pojawiają się m.in. hasła i symbole związane z tworzeniem, jak „Never Give Up” — bo w sztuce, podobnie jak w życiu, ważne jest podążanie za marzeniami i niepoddawanie się mimo wyzwań. Jednym z wyjątkowych elementów jest postać z kwiatami „wyrastającymi” z głowy — symbol wyobraźni, pomysłów i nieograniczonej siły twórczej. To dzieło Andriiany, które spodobało się wszystkim uczestnikom, więc musiało znaleźć się na ścianie.

Mural znajduje się na ścianie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.