Most w Biechowach coraz bliżej - pieniądze już są

174 mln zł dofinansowania z programu „Mosty dla Regionów” otrzymał most w Biechowach. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego mostu łączącego gminy : Krzymów i Kramsk wraz z drogami dojazdowymi na obszarze między wałami przeciwpowodziowymi, do połączenia z istniejącą drogą powiatową nr 3217P.

W tym programie są cztery mosty, na dwa mamy zapewnione finansowanie i chcemy zdobyć na pozostałe dwa. Biechowy są w pierwszej dwójce, która dostanie dofinansowanie.

Mówił Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Powiat koniński ubiegał się o wsparcie w 80 procentach wartości całego zadania. Pozostałe 20 procent ma stanowić wkład własny. W ramach rezerwy subwencji ogólnej blisko 5 mln zł dofinansowania ma trafić na przebudowę i modernizację wiaduktu w ciągu Trasy Warszawskiej w Koninie. O dofinansowanie wnioskowało miasto.

Czekamy na potwierdzenie formalne ze strony Ministerstwa Finansów i wtedy będziemy mogli również podpisywać stosowne umowy – zapowiedział wiceminister.

Są plany, by po wybudowaniu mostu w Biechowach droga powiatowa stała się wojewódzką. Budowa mostu daje możliwość otwarcia się dwóch gmin – Kamska i Krzymowa na kolejne inwestycje.