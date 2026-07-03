Z Borowa do Nowego Krzymowa ścieżka rowerowa już otwarta

Z Borowa do Nowego Krzymowa świeżo oddana do użytku ścieżka rowerowa ma długość dwóch kilometrów, a szerokość 2,5 metra. Wartość inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 2.360.000 zł.

Ścieżka wyposażona jest w dwa miejsca przystankowe dla turystów, takie dwie wiaty, wyposażone są również w źródła OZE, dzięki którym można ładować na przykład telefony. Jest również punkt naprawy rowerów. Są oczywiście przejścia dla pieszych, co sprawia, że ta ścieżka jest bezpieczna.

Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur i dodała, że że Starostwo Powiatowe w Koninie ma rozpocząć budowę kolejnego, prawie kilometrowego odcinka, który połączy istniejącą ścieżkę w Rożku z Borowem. Wtedy cała trasa będzie miała około 3,5 km. Gotowy jest też projekt ścieżki w kierunku Krzymowa, do parkingu przy cmentarzu, choć ten odcinek będzie trudniejszy do wykonania ze względu na konieczność przeprowadzenia trasy w rejonie kanału Topiec.