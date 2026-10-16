Po dziesięciu latach Turek doczeka się dworca autobusowego

Nowy dworzec autobusowy zostanie zbudowany na terenie po dawnej kolejce wąskotorowej przy ul. Kolska Szosa. Powstanie tam budynek obsługi podróżnych, zadaszone stanowiska autobusowe, parkingi oraz miejsca postojowe dla rowerów. Zostaną również wybudowane drogi dojazdowe do dworca. Turek zyska nowe połączenia zarówno lokalne jak i dalekobieżne

Liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów dalekobieżnych. Jak ktoś będzie jechał na przykład z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w Turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść - powiedział burmistrz Turku Romuald Antosik

Władze miasta maja tez w planach rozbudowę dróg prowadzących do dworca. W tym celu starają się o wykupienie kolejnych działek w okolicy

Kontynuujemy rozmowy o przejęciu dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie był były dworzec tej stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny w tym to przejście będzie od tego ronda - nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie - tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty młodzież, czy to z liceum, czy z technikum, czy ze szkół będzie mogła się dostać. To jest raptem 200-300 m do tego nowego dworca - dodaje Romuald Antosik

Inwestycja dostała ponad 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy unijnych. Budowa ma zakończyć się za niecałe dwa lata.