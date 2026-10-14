Starostwo konińskie dba o bezpieczeństwo w szkołach

Konferencje, warsztaty, spotkania to wszystko na bieżąco organizuje powiat koniński dla szkół, które ma pod swoimi skrzydłami. To odpowiedź na ostatnie niebezpieczne zdarzenia. Powiat jest w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną.

Po to, żeby zabezpieczyć szkoły przed jakimiś nienaturalnymi i niebezpiecznymi zachowaniami.

Podwyższony stan bezpieczeństwa wprowadzono w szkołach natychmiastowo. Wzmożono kontrole, dyżury na korytarzach, wszystko po to, aby uczniowie mieli poczucie że są bezpieczni.

Nauczyciele mają również rozmawiać z młodzieżą o sposobach zachowania w sytuacji zagrożenia oraz o niebezpieczeństwach związanych z rozpowszechnianiem niesprawdzonych informacji w internecie.Ważne żeby uczniowie informowali rodziców, nauczycieli albo policję o zauważonych niepokojących zachowaniach.