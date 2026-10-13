Dwóch nastolatków zatrzymanych za publikowanie zagrażających nagrań

Podczas ostatniej akcji policji zatrzymano dwie bardzo młode osoby w wieku 11i 12 lat. Nastolatkowie zamieszczali zagrażające nagrania w mediach społecznościowych i zamkniętej grupie w internecie, później film został przesłany dalej i opublikowany w sieci.

Ze względu na ich wiek sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji. Zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich postępowanie w sprawach o czyny karalne dotyczy co do zasady osób, które ukończyły 13 lat.Nie oznacza to jednak, że takie zachowania pozostają bez reakcji. Sąd Rodzinny może w takich przypadkach zastosować odpowiednie środki wychowawcze - informuje Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Jednocześnie policja apeluje by zgłaszać wszystkie niepokojące filmy, wiadomości, które trafiają do sieci

W dalszym ciągu prowadzimy działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szczególnie w rejonach szkół. Każdą uzyskaną informację dokładnie analizujemy i weryfikujemy, aby móc odpowiednio reagować na wszelkie sygnały mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów - dodała Maria Baranowska

Wszelkie niepokojące sygnały, filmy, wiadomości można zgłaszać bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Koninie, ale także można powiadomić osobę dorosłą do której ma się zaufanie. Zgłosić można się również do dyrekcji szkoły.