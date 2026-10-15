Skwer w Koninie jeszcze bardziej się zazieleni

Trwają prace na Skwerze Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie. Powstaną tam miejsca przyjazne dla ptaków i owadów, a rośliny mają tłumić hałas z ruchliwej ulicy Poznańskiej. Zostanie tam posadzonych ponad 700 nowych roślin

To miejsce zmienia się nie do poznania. Zdobyliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na stworzenie tam zielonej enklawy takich zielonych płuc miasta ponieważ Skwer położony jest w okolicy bardzo ruchliwej bo przy ulicy Poznańskiej i przy rondzie miast partnerskich a więc jest to szlak drogi Krajowej nr 92. Posadzenie tam krzewów i drzew pozwoli złagodzić skutki upałów oraz ograniczyć uciążliwości związane z ruchem ulicznym. Będą to między innymi przepiękne róże kosodrzewina jałowiec pospolity - mówiła Aneta Wanjas, rzecznik Prezydenta Konina

Wartość projektu to 86400 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi niespełna 52000 zł reszta to wkład własny miasta. Prace na skwerze maja zakończyć się do 20 listopada.