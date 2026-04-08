Skansen Archeologiczny w Mrówkach czeka na turystów

W Mrówkach odwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję warowni z wieżą mieszkalną, z palisadą, mostkiem, zabudowaniami. Można wyobrazić sobie jak wyglądało życie kilkaset lat temu. Takie obiekty pojawiły się w Polsce już w XIII wieku i przez kolejne stulecia były domami dla zamożnych rodów

Archeolodzy podczas badań odnaleźli w tym miejscu liczne przedmioty od militariów, takich jak na przykład groty bełtów kuszy czy ostrogi, po narzędzia rolnicze i ślady działalności rzemieślniczej. Dlatego wiemy, że była tu kuźnia, hodowano tu zwierzęta, polowano i łowiono ryby. To wszystko tworzy bardzo ciekawy obraz życia średniowiecznego - mówiła Monika Marciniak z Muzeum Okręgowego w Koninie

Na miejscu można również wejść na wieżę, z której rozciąga się widok na całą okolicę. Dla zwiedzających dostępna jest również wystawa, która prezentuje zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Oprócz tego przygotowano wiele warsztatów

Dla grup zorganizowanych istnieje również możliwość udziału w lekcjach muzealnych. Między innymi są to warsztaty tworzenia grodów z gliny. Jest na pewno świetna propozycja dla dzieci, a także dla młodzieży, ale również dla dorosłych, którzy chcieliby aktywnie poznawać historię. Szczegóły czy zapisy na zajęcia można uzyskać kontaktując się już bezpośrednio ze Skansenem Archeologicznym w Mrówkach, ale też w Muzeum Okręgowym w Koninie - dodała Monika Marciniak

Skansen czynny jest już od początku kwietnia i będzie otwarty dla zwiedzających do końca września. Od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w weekendy od 12:00 do 18:00. W poniedziałki obiekt jest nieczynny.