Rajd Rowerowy i Festiwal Kolorów to majówkowa propozycja w Żychlinie

Majówkę w gminie Stare Miasto otworzy Kolorowy Rajd Rowerowy. Będzie aktywnie, rodzinnie i bardzo kolorowo!

Będziemy wspólnie przemierzać malownicze drogi gminy Stare Miasto. Jak zawsze będziemy dbali o Państwa bezpieczeństwo, więc trasa będzie zabezpieczona przez strażaków z jednostek OSP, będzie samochód techniczny w razie awarii rowerów i oczywiście posiłek regeneracyjny dla naszych cyklistów na mecie. Będą też nagrody z pięknym rowerem górskim na czele. Na mecie przy remizie OSP Żychlin majówka rozkręci się na dobre - powiedział Jacek Matusiak, dyrektor biblioteki w Starym Mieście.

Start rajdu 1 maja o godz. 14:30 przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim. Meta – przy remizie OSP w Żychlinie, około godz. 16:00. Po rajdzie Majówka rozkręci się na dobre przy muzyce, darmowych dmuchańcach dla dzieci oraz uwielbianych przez najmłodszych kolorowych proszkach Holi.

W tym roku tworzymy jeszcze wyjątkową atrakcję. Będzie to strefa zakręconych rowerów, gdzie będą monocykle, bicykle, rowery bez kierownicy, rowerki klauna i wiele innych szalonych maszyn i one będą czekać na wszystkich Państwa, którzy będą chcieli spróbować się na takich maszynach przejechać - dodał Jacek Matusiak

Nie zabraknie atrakcyjnych nagród, w tym nagrody głównej – roweru górskiego. Zapisy na rajd prowadzone są w bibliotece w Starym Mieście oraz w dniu wydarzenia – na starcie rajdu.