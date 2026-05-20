Prokuratura z zarzutem dla 24-latka. Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnie potrąconej 19-latki w Turku

Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem w niedzielę. Jak udało się ustalić śledczym 19-latkę podwiózł pod dom, na os. Wyzwolenia 29-letni mężczyzna. W samochodzie znajdowały się jeszcze dwie inne osoby. W momencie gdy dziewczyna wysiadła z samochodu, podszedł do niej 24-letni mężczyzna - jej partner. Mężczyzna ten miał grozić pasażerom z samochodu i żądał wydania wartościowych przedmiotów. Kierowca samochodu próbując uciec zaczął cofać samochodem i potrącił, a potem przejechał 19-latkę. Młodej kobiety nie udało się uratować.

Partner dziewczyny uciekł z miejsca zdarzenia, jednak w poniedziałek około godz. 10:00 policjanci poinformowali, że zatrzymali poszukiwanego na terenie powiatu konińskiego. Był on pod wpływem alkoholu. Przesłuchany został we wtorek 19.05 i usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem noża.

Prokuratura Rejonowa w Turku skierowała do Sądu Rejonowego w Turku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża. Podejrzany nie przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa i w dniu wczorajszym odmówił składania wyjaśnień - powiedział Łukasz Sobczak z Prokuratury Rejonowej w Turku

Dzisiaj tj. 20.05 odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Turku w sprawie wniosku prokuratury

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Podejrzany tak jak w prokuraturze nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień - powiedział prokurator Łukasz Sobczak

Znane są też wyniki wczorajszej sekcji dziewczyny. Jednak prokuratura dla dobra śledztwa nie chce o nich informować. Podejrzanemu 24-latkowi za zarzucane mu czyny grozi od 3 do 20 lat więzienia.