Powiat Kolski ma nowego starostę

Nowym starostą kolskim został Artur Szafrański. Dotychczasowy sekretarz powiatu kolskiego został zarekomendowany przez radnego Waldemara Banasiaka. W tajnym głosowaniu zagłosowało na niego 19 radnych, 2 było przeciwnych.

Zmiana na stanowisku starosty kolskiego podyktowana była rezygnacją Roberta Kropidłowskiego. Po ośmiu latach pełnienia funkcji starosty złożył on na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego oficjalną rezygnację. Powodów swojej decyzji nie podał.

Pomimo szybkiego i dość niespodziewanego przejęcia władzy, nowy starosta ma już obrany kierunek działania i plan na najbliższą przyszłość.

Jako najważniejsze zadania wskazał również zapewnienie stabilnego funkcjonowania urzędu i dokończenie rozpoczętych inwestycji. Zapewniał o otwartości na dialog z radnymi, wójtami i burmistrzami, niezależnie od politycznych podziałów.

Po wyborze nowego Starosty Kolskiego radni przystąpili do obsadzenia kolejnego stanowiska w Zarządzie Powiatu. Funkcję Wicestarosty Kolskiego nadal będzie pełnił Lech Brzeziński, który również był jedynym zgłoszonym kandydatem.