Jest Marcinkowski teraz będzie Krzymowski

Gmina Krzymów wprowadza nową tradycję. Dzień Niepodległości ma zostać osłodzony i to nie byle czym, bo rogalem krzymowskim.

Ciasto dowolne, nadzienie dowolne, jedynie co to kształt w formie, właśnie półksiężyca.

Mówiła Urszula Kucharska, dyrektorka GOK w Brzeźnie.

A żeby go stworzyć potrzebne są gospodynie i ich umiejętności, sprawdzone przepisy i kulinaria fantazja.A takich kobiet w gminie Krzymów nie brakuje.

Zadaniem każdej uczestniczącej organizacji będzie przygotowanie co najmniej 45 sztuk Rogala Krzymowskiego. Jeden z wypieków zostanie przeznaczony do oceny przez Komisję Konkursową. Oprócz konkursu na Mistrza Rogala Krzymowskiego na Dzień Niepodległości tradycyjnie zaplanowano uroczyste obchody.

A po uroczystościach rozstrzygnięta zostanie cukiernicza rywalizacja. Powołana komisja wybierze tego najlepszego rogala krzymowskiego. Po zakończeniu konkursowej rywalizacji, przygotowane wypieki trafią do degustacji uczestników uroczystości.