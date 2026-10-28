MZGOK w Koninie przygotowuje się do kolejnych inwestycji

Przedsiębiorstwo przygotowuje się do realizacji kluczowych inwestycji, które nie tylko unowocześnią proces zagospodarowania odpadów, ale również zabezpieczą potrzeby okolicznych gmin na kolejne lata. W planach spółki znajduje się budowa magazynu energii, nowoczesnej kompostowni, biogazowni, a w dalszej perspektywie - drugiej linii spalarni

Magazyn energii i nowoczesna kompostownia na horyzoncie

Absolutnym priorytetem dla spółki w obszarze energetycznym jest obecnie budowa magazynu energii. Równolegle ruszają procedury związane z inną, niezwykle ważną inwestycją ekologiczną - budową nowoczesnej kompostowni. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to ponad 50 milionów złotych. Projekt posiada już zatwierdzone dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 30 procent, a także gwarancję preferencyjnej pożyczki z tego samego źródła. Pozostała część kwoty zostanie pokryta z wkładu własnego pochodzącego z kapitału spółki.

Nowy obiekt zastąpi dotychczasową kompostownię pryzmową, która funkcjonuje na otwartym terenie - rozwiązanie to nie spełnia już współczesnych wymogów prawnych i środowiskowych. Nowy zakład będzie w pełni zamknięty, wyposażony w szybko zamykające się bramy oraz zaawansowane systemy antyodorowe.

Inwestycja ta jest koniecznością również ze względu na limity ilościowe. Dotychczasowe pozwolenie zintegrowane na zagospodarowanie bioodpadów okazało się niewystarczające, co rodziło ryzyko przekroczenia limitów pod koniec roku. Nowo projektowana kompostownia będzie miała wydajność od 30 do 40 tysięcy ton odpadów rocznie, co w pełni zabezpieczy potrzeby zakładu na najbliższe lata. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest jeszcze na ten rok, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych (tzw. wbicie pierwszego szpadla) ma nastąpić w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. Dzięki nowoczesnym technologiom budowa powinna potrwać od półtora roku do dwóch lat.

Biogazownia i plany budowy drugiej linii spalarni

Kolejnym krokiem w rozwoju spółki ma być budowa biogazowni. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie - sporządzono już wstępne studium wykonalności, a obecnie kompletowana jest dokumentacja, w tym decyzje środowiskowe.

Największym, choć na razie trudnym do zrealizowania przedsięwzięciem, pozostaje budowa drugiej linii spalarni odpadów o wydajności około 94 tysięcy ton rocznie (bliźniaczej do instalacji oddanej do użytku w 2015 roku). Pierwsza linia kosztowała 382 miliony złotych, z czego 52 procent pokryło dofinansowanie unijne. Obecnie brak jest zewnętrznych dotacji na tego typu inwestycje, a koszty budowy drastycznie wzrosły.

Jak wyliczył prof. Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, koszt budowy spalarni wynosi obecnie od 10 do 12 tysięcy złotych za tonę wydajności. Przy najniższym wymiarze kary i wydajności 94 tysięcy ton, koszt inwestycji zamknąłby się w kwocie 940 milionów złotych - czyli niemal miliarda. Spółka nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tak ogromnego przedsięwzięcia bez zewnętrznego wsparcia. Mimo to nie rezygnuje z planów: gromadzi niezbędną dokumentację i zabezpiecza teren pod przyszłą budowę

Zabezpieczone grunty pod rozwój

Wszystkie planowane inwestycje - kompostownia, biogazownia oraz potencjalna druga linia spalarni - mają już zabezpieczone miejsce pod budowę. Kilka lat temu spółka zakupiła około 13 hektarów terenów inwestycyjnych bezpośrednio przylegających do obecnego zakładu. Choć obszar ten przewyższa aktualne potrzeby, stanowi on strategiczne zabezpieczenie na przyszłość.