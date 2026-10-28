Kwesta na renowację nekropolii przy ulicy Kolskiej to już tradycja

W Koninie kwesta na rzecz ratowania i odnawiania starych pomników to jedna z najważniejszych tradycji okresu Wszystkich Świętych. To właśnie w tym dniu wiele osób poświęca swój czas i staje z puchą w bramie cmentarza i zachęca do wsparcia tej ważnej inicjatywy.

Prace konserwatorskie najczęściej obejmują nagrobki z XIX i początku XX wieku, które nie mają już prawnych opiekunów ani rodzin. Zazwyczaj są to osoby, które się zasłużyły dla Konina, były filantropami, wspomagały wojsko i różne działania dla miasta. W tym roku również już wybrano nagrobek, który zostanie odnowiony, a z którym wiąże się ważna i ciekawa historia.

Warto dodać, że w ubiegłym roku zebrano ponad 11 tys. zł.W sumie przez ostatnie kilka lat dzięki szczodrości Koninian udało się zebrać takie fundusze,które pozwoliły odnowić 30 zabytkowych lub znaczących nagrobków. Wykonano na nich tablice informacyjne, a także zostały oznaczone.

Ci, którzy nie będą mogli pojawić się w Dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu przy ul. Kolskiej, mogą wesprzeć fundusz remontowy, wpłacając pieniądze na specjalny rachunek bankowy z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”. Każda wrzucona złotówka nie idzie na marne, ale daje cień nadziei, że konińska historia nie zginie, ale, będzie trwała i kolejne karty zostaną zapisane.