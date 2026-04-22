Portrety namalowane z opisu. Emocjonalna wystawa konińskiej malarki

W Galerii "Nad Książkami" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie Paulina Tarczewska zaprezentowała 5 portretów, które powstały dzięki nadesłanym opisom i nie chodziło o opis swojego wyglądu - liczyły się życiowe przeżycia i emocje

Polegałam na opisie i na tym co ta osoba chciałaby na swój temat zdradzić. Było 15 miejsc do wyłonienia. Dopiero na otwarciu [wystawy - przyp. red.] pierwszy raz widziały co powstało z tych opisów - mówiła Paulina Tarczewska

Portrety - to ulubiona forma malarska artystki. Namalowanie portretów na podstawie opisów okazało się trudnym wyzwaniem

Na początku wydawało mi się to łatwe, że pewnie będą takie zdania-haczyki i będzie to podstawa, ale okazało się, że wchodząc w te opisy było to zadanie ciekawe, ale niełatwe - dodała koninianka

Wystawę można oglądać do końca kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej w Koninie.