Atrakcja Kleczewa koparka SHRS 315 będzie remontowana

Ta koparka z regionem konińskim jest związana już od ponad 60 lat. W 1965 r. rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe i była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Od 2010 roku jest atrakcją turystyczną Kleczewa

Ten remont będzie kompleksowy, to znaczy demontujemy i montujemy barierki na przeciwwadze, będziemy wymieniać blachy o grubości 3 mm na zarówno na podstawie jak i na podłodze przeciwwagi, a także na dachach rozdzielni, czyli no będziemy wymieniać te elementy, które uległy przez te ostatnie lata skorodowaniu. Będziemy również przeprowadzać bardzo szczegółowe i specjalistyczne badania. Badanie wizualne, badanie magnetyczno-proszkowe, a jeżeli osoby będące na miejscu, które będą dokonywać ich oględzin stwierdzą, że potrzebne jest również specjalne badanie ultradźwiękowe spoin, to również jesteśmy na to przygotowani. Pracę skończymy na zabezpieczeniu antykorozyjnym w konstrukcji koparki - powiedział burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski

Warto wiedzieć, że koparka SchRs 315 ma 34,50 m długości i 15 m wysokości, ej waga to 333 tony

Koparka wykopała niemal połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli ponad 50 prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ - dodał Mariusz Musiałowski

Termin zakończenia remontu to 31 sierpnia tego roku. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 370 000 zł.