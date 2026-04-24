Około tysiąca młodych sosen na terenie Nadleśnictwa Konin posadzili uczniowie. To w ramach akcji Sadzimy Las

Arleta Janiak
2026-04-24 19:10

To już 15 akcja sadzenia lasu przez uczniów. Co roku wiosenną porą leśnicy zostawiają skrawek ziemi w lesie, żeby dzieci z lokalnych szkół mogły doświadczyć jak powstaje las. Posadzone przez nich drzewka - to pamiątka na dziesiątki lat

Akcja Sadzimy Las
Około 1000 sadzonek posadzili uczniowie ze szkół podstawowych podczas akcji Sadzimy Las na terenie Nadleśnictwa Konin. To lekcja przyrody i ekologii w praktyce - w otoczeniu drzew

Tu bardziej chodzi o to, żeby zaszczepić taką myśl, że możemy coś zrobić dobrego dla tego lasu, że możemy zobaczyć jak to wygląda, bo często te dzieci, które przyjeżdżają na akcję sadzenia, nigdy w życiu nie posadziły rośliny. A jak raz spróbują, to może u siebie też kiedyś posadzą na działce. Może powiedzą rodzicom, jak to jest fajne, no bo tak naprawdę nie zawsze dajemy tą możliwość. My dajemy tę możliwość dzisiaj tutaj - mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin

10 arów, na których udało się dzisiaj uczniom zasadzić sosny to zaledwie ułamek wszystkich nasadzeń, które w ciągu roku realizuje Nadleśnictwo Konin. W ubiegłym roku posadzono około pół miliona nowych sadzonek drzew w lasach na terenie nadleśnictwa

Dlaczego sadzimy teraz sosnę? Ponieważ na tej powierzchni jest już dąb. Został posadzony dużo wcześniej. On już wyrósł i teraz sadzimy jakby powierzchnię między tym dębem. I teraz mieszamy różne gatunki. Tu jest posadzony modrzew, dąb i świerk, także tu jest naprawdę bardzo duża mieszanka, żeby ta różnorodność drzew w lesie była jak największa. Dzięki czemu będzie bardziej stabilny drzewostan. Sadzimy z dziećmi sosnę jednoroczną, bo jest najłatwiejszym gatunkiem do posadzenia. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś wyszkolić, jak sadzić dobrze. Tylko żeby pokazać, jak można sadzić.A wiadomo, że im więcej tych drzew się posadzi, tym to doświadczenie będzie większe i umiejętność sadzenia będzie większa. A może za parę lat to dziecko, które dzisiaj posadziło to drzewo, przyjdzie ze swoim dzieckiem i też posadzi jakieś drzewo - dodał Grzegorz Bąk

W akcji Sadzimy Las wzięli udział uczniowie ze szkół w Kazimierzu Biskupim, Ślesinie, Radolinie i w Koninie.