Gdy spotykam w mieście dzika... Ostatnio sporo tych zwierząt pojawia się w Koninie

Nie do straży miejskiej a do PGKiM w Koninie należy dzwonić, gdy natkniemy się na dziki spacerujące w mieście. Ostatnio w Koninie można było spotkać je m.in. na Zakolu, czy przy ul. 11 Listopada

Zgłoszeń dotyczących dzików mieliśmy naprawdę dużo. Oczywiście są one przekierowywane do PGKiM zgodnie z kompetencjami. Tak jak mówię, my osobiście możemy przekazać takie zgłoszenia. Natomiast uważamy, że lepiej jest zadzwonić bezpośrednio, żeby przekazać dokładną lokalizację, jeżeli jest się naocznym świadkiem - informuje Dawid Grzemski, komendant Straży Miejskiej w Koninie

Niestety główną przyczyną, dlaczego dziki podchodzą tak blisko do bloków, ulic w mieście - jest to, że szukają łatwego dostępu do jedzenia

Dużym problemem jest to, że mieszkańcy, zwłaszcza wiekowi mieszkańcy, wyrzucają resztki jedzenia przez okna czy pod blokami. No niestety zwierzyna szuka jedzenia. Jeżeli ma do niego łatwy dostęp, to będzie w tym miejscu przebywać.Więc taki gorący apel ode mnie aby zwracać uwagę - w formie rozmowy, a nie pretensji oczywiście - mieszkańcom w podeszłym wieku, żeby tego nie robili, bo to nie pomoże w rozwiązaniu problemu - dodał Dawid Grzemski

Pamiętajcie, żeby nie zbliżać się do dzików. Można poczekać na służby, ale w bezpiecznej odległości.