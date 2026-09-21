Od 20 lat Stowarzyszenie "Między Ludźmi i Jeziorami" wspiera mieszkańców powiatu konińskiego

Mieszkańcy pięciu gmin, na terenie których działa stowarzyszenie mogą liczyć na doradztwo i wsparcie finansowe m.in. w zakresie zakładania własnej firmy, czy ostatnio agroturystyki. Choć to nie jedyne obszary działania stowarzyszenia

Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców. Środki, które mogą pozyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na jej rozwój jeżeli po prostu chcieliby spersonalizować swoją działalność. Oczywiście wspieramy również gminy w różnych obszarach. Podsumowując wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę - mówiła Maria Siwińska, prezes LGD Stowarzyszenia "Między Ludźmi i Jeziorami"

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku - efekty tej działalności są również widoczne w przestrzeniach, w których stawia się na rozwój aktywności mieszkańców. Dzięki wsparciu LGD powstały termy, altany turystyczne z mapami i informacjami o ciekawostkami regionu. Stowarzyszenie dba także o najmłodszych przygotowując różne questy podróżnicze czy ciekawe książeczki. Z tych działań zadowoleni są również włodarze i przedstawiciele samorządu gmin

Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie ze stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych - mówił Janusz Stefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi Mamy wspólny cel, wspólną strategię. Mimo, że moja gmina Wilczyn jest mniejsza, a na przykład gmina Ślesin jest większą, środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli tworzymy jedną wielką rodzinę. Głównie nastawiamy się na turystykę - jak sama nazwa mówi "Między Ludźmi i Jeziorami"- staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z LGD-u. Jesteśmy bardzo im przychylni - dodaje Grzegorz Skowroński, wójt Gminy Wilczyn Ja nie chcę słodzić, dlatego, że mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem LGD-u. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu, jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami - wyjaśnia Mariusz Musiałowski, burmistrz Miasta i Gminy Kleczew

Stowarzyszenie uczestniczy w wielu wydarzeniach organizowanych przez gminy. Mowa o dożynkach, dniach gmin i wielu innych. Ze środków pozyskanych z LGD gospodynie działające w KGW mogły zorganizować kilka ciekawych imprez z pysznymi, regionalnymi przekąskami

Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś pomoc. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tę pomoc. Nie chodzi tylko o finansową. Na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Wszystko było tłumaczone na przykład kwestie finansowania kół i tym podobne - mówiła Arleta Szczepańska z Koła Gospodyń "Kazimierzanka"

Wszystkie informacje na temat rodzajów wsparcia i terminów naborów wniosków można znaleźć na stronie LGD Stowarzyszenia "Między Ludźmi i Jeziorami"