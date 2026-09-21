Mamy wstępne wyniki Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Ponad 3 tysiące osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W przyszłym roku może zostać zrealizowanych 11 małych i 4 dużych projektów.

Bezpieczny Grójec Etap I, Wodny Plac Zabaw na Pociejewie, Rowerem z Kładki prosto na Starówkę i Jedź idź bezpiecznie Rowerowy Konin.

Mówiła Maria Cybulska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej KBO 2027. Teraz komisja wyborcza KBO ma 14 dni na przedłożenie protokołu z wynikami prezydentowi Konina. Przypomnijmy, że do podziału jest prawie 4,5 mln zł.