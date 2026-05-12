Nowe połączenia PKS Konin-Turek. Rusza program pilotażowy

Będzie więcej połączeń autobusowych na linii Konin-Turek. Co ważne, rozkład jazdy będzie zsynchronizowany z odjazdem pociągów PKP w kierunku Poznania czy Warszawy. Pilotażowy program ma ustalić ile takich kursów będzie potrzebnych

W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli Miejska Spółka PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. Oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny popołudniowe, weekendy, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymaże te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce - powiedział Henryk Drzewiecki wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W momencie kiedy dojdzie do podsumowania pilotażowego programu Starostwo Powiatowe w Koninie otrzyma pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów, które będą jeździły na linii Konin - Turek

Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to pięć, sześć par, czyli 10 lub 12 autobusów - dodał Henryk Drzewiecki

