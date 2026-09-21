Muzeum Okręgowemu w Koninie stuknęła 60-tka

Historia Muzeum Okręgowego w Koninie sięga 1953 roku, kiedy z inicjatywy PTTK powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 roku przekształcono ją w Muzeum Regionalne, a dziesięć lat później utworzono pierwszą państwową placówkę muzealną w mieście – Muzeum Zagłębia Konińskiego. W 1975 roku otrzymało ono status Muzeum Okręgowego, a od 1982 roku jego siedziba znajduje się w Gosławicach. Przez kolejne lata muzeum rozbudowywało swoje zbiory, wystawy i działalność edukacyjną, stając się ważnym miejscem dokumentowania historii i kultury regionu. Teraz po 60-latach placówka kładzie szczególny nacisk na poprawę dostępności, atrakcyjną ofertę kulturalną i powiększenie muzealnych przestrzeni

Najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej izby w sali w Marantowie mogliśmy doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób.Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w jakimś w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiorów lamp. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą jaką możemy sztukę - mówiła Elżbieta Barszcz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie

Muzeum dzięki ciekawym wystawom, spotkaniom z artystami i organizowaniem przeróżnych warsztatów i spotkań kulturalnych silnie zaznacza swą obecność nie tylko w regionie konińskim, ale znacznie dalej

Mogę powiedzieć tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeum naszego województwa. W sumie mamy 25 instytucji kultury, a za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie jest dość niezwykłe, bo muszę to powiedzieć, z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna.Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata, to były świetne lata dla tego muzeum - mówił Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Małgorzata Szuman Gorczyca, która w muzeum przepracowała 50 lat wspomina jak bardzo zmieniło się muzeum przez te lata

To co było kiedyś w Marantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz no to jest inny świat. Czasy się zmieniły są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać i nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem powinna pójść do przodu. I idziemy. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. Bez pracowników nie ma nic - dodała Małgorzata Szuman-Gorczyca.

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