"Konin w rytmie pieczątek". Ruszyła nowa gra miejska

Nowa gra miejska to niezwykła przygoda zwiedzania miasta w nieoczywisty sposób. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy są gotowi na przygodę w sercu Konina

Są tak naprawdę cztery najważniejsze kroki. Należy odebrać pocztówkę, która jest dedykowana tym pieczątkom stworzonym w projekcie. To są trzy miejsca kluczowe. Jest to Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz Muzeum Okręgowe w Koninie. Należy zebrać sześć różnych pieczątek z naszymi zabytkami, między innymi Słoniem, Ratuszem, Słupem Konińskim, skolekcjonować na jednej pocztówce i przyjechać do Centrum Informacji Turystycznej - mówiła Monika Piechocka z Centrum Informacji Turystycznej w Koninie.

Sama kartka również zawiera wszystkie informacje co warto zwiedzić i właśnie odwiedzając te miejsca kolekcjonujemy te pieczątki. Jest to po prostu minimalistyczny wzór z własnym projektem pocztówki z Konina. To jest pełnowartościowy produkt, gotowy do wysyłki z pozdrowieniami z Konina

Dla prawdziwych speedrunnerów i kolekcjonerów przygotowaliśmy coś specjalnego. Są to limitowane zestawy gadżetów dla pierwszych 13 osób. Można zdobyć kolekcjonerską torbę bawełnianą z unikalnymi grafikami tego projektu. Wyjątkowe przypinki z ulubioną ikoną właśnie z tych pieczątek. Niepowtarzalny magnes na lodówkę i pocztówki, które są dedykowane temu projektowi - dodała Monika Piechocka

"Konin w rytmie pieczątek" to projekt, który pozostanie w mieście na stałe. Szczegóły znajdziecie na FB Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w Koninie.