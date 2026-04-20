Cztery urocze kózki to nowi mieszkańcy parku w Kazimierzu Biskupim

Cztery kózki to nie tylko kolejna atrakcja w parku im. Biskupa Jana Lubrańskiego w Kazimierzu Biskupim. Jak mówi Grzegorz Maciejewski wójt gminy - to przede wszystkim promocja ekologii, promocja zwierząt i nauka dbania o nie

Będziemy przeprowadzać zajęcia z najmłodszymi dziećmi. Pokażemy jak się opiekować kózkami, żeby mogły sobie tutaj z nimi pochodzić, żeby mogły je nakarmić marchewkami, jabłuszkami - dodał Grzegorz Maciejewski

Jeżeli projekt mini zoo się sprawdzi, to niewykluczone, że w kolejnych latach w parku zamieszka więcej różnych zwierząt. Tymczasem trwają przygotowania by Kazik, Stefek, Maryś i Rafcio mieli jak najlepsze warunki w parku

Mają już swoje miejsce przy nowobudowanym stawie. Będą miały piękny wybieg po na prawie 240 m kwadratowych. Oczywiście o nawierzchniach przystosowanych dla nich. Pomieszczenie będzie ogrzewane z bieżącą wodą, paśnikem - wszystko, czego dusza zapragnie - zapewnia wójt Grzegorz Maciejewski

Kózki to nie jedyni mieszkańcy w parku. Od kilku lat żyje tam stadko kaczek. Niestety w parku doszło do kilku aktów wandalizmu. W kaczki rzucano petardami, a ostatnio zniszczono część nowego ogrodzenia. Dlatego warto pamiętać o zasadach jakie obowiązują w parku, by służył mieszkańcom jak najdłużej, a zwierzęta w nim żyjące były bezpieczne i miały jak najlepsze warunki

Na wszystkich wejściach będą potężne tablice ostrzegające, żeby wprowadzać psy tylko i wyłącznie na smyczy. Teren jest cały czas monitorowany przez firmą ochroniarską. I tutaj wielka prośba do mieszkańców i tych, którzy będą nas odwiedzali, żeby nie puszczać psów bez smyczy na terenie parku. Byśmy bardzo prosili, żeby nie dokarmiać zwierząt w parku ani ptactwa, bo wiemy, że to co spożywają ludzie, dla zwierząt jest bardzo szkodliwe. Będą służby, które zaopiekują się zwierzętami więc na pewno będą odżywiać się zdrowo. To dzięki pracownikom, którzy są w tym kierunku wyspecjalizowani - zaapelował Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Kozy zamieszkają w kazimierskim parku najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca.