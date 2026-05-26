Makijaż między pieczywem a jogurtem? Polki coraz częściej kupują beauty przy okazji codziennych zakupów [BADANIE]

Jeszcze niedawno kosmetyki do makijażu zdecydowanie kojarzyły się z wizytą w drogerii, planowanym zakupem albo małą nagrodą dla siebie. Dziś coraz częściej jest to kolejny punkt na liście codziennych potrzeb. Tusz do rzęs wrzucony do koszyka obok pieczywa, ulubiony błyszczyk przy okazji zakupów na kolację, puder dorzucony między owoce i nabiał? Dla wielu Polek to już zwyczajny scenariusz.

Z najnowszego badania przeprowadzonego w kwietniu 2026 roku na zlecenie Kaufland Polska wynika, że aż 68% kobiet kupuje kosmetyki kolorowe co najmniej raz na 2-3 miesiące, a 33% sięga po nie minimum raz w miesiącu. To wyraźny sygnał, że kosmetyki do makijażu nie są już dodatkiem „od święta” i na wielkie wyjście, ale stałym elementem codziennej rutyny i stylu życia Polek1.

Makijaż na co dzień, nie od wielkiego dzwonu

Makijaż współczesnej Polki to nie pełen glam a szybka rutyna, która pozwala czuć się dobrze i pewnie w ciągu dnia. Jedna warstwa tuszu, odrobina podkładu, błyszczyk czy pomadka w torebce i gotowe. To właśnie ta lekkość sprawia, że kosmetyki kolorowe są dziś bliżej codziennej pielęgnacji niż pełnego uzbrojenia na specjalne okazje.

Badanie marki pokazuje też, że podejście do makijażu różni się w zależności od wieku. Najbardziej aktywne zakupowo są kobiety w wieku 45-54 lat, które regularnie uzupełniają kosmetyczkę. Z kolei dla najmłodszych konsumentek, w wieku 18-24 lata, makijaż to element codziennego looku. Blisko 59% z nich deklaruje, że to podstawa codziennej stylizacji, a nie coś zarezerwowanego na wyjścia czy większe wydarzenia2.

Klasyka w kosmetyczce

Choć trendy zmieniają się błyskawicznie, codzienna kosmetyczka Polek pozostaje zaskakująco konsekwentna. Wygrywają produkty szybkie, wygodne i wielozadaniowe. Takie, które nie wymagają długiego rytuału, ale dają efekt w kilka chwil. Najczęściej kupowane są: tusze do rzęs - 74%, pomadki i błyszczyki - 67%, podkłady - 60%, pudry - 50%.

To nieprzypadkowy zestaw. Tusz od lat uchodzi bowiem za jeden z najbardziej „transformujących” kosmetyków w codziennym makijażu. Potrafi szybko otworzyć spojrzenie i nadać twarzy świeżości. Błyszczyk czy pomadka to z kolei najprostszy sposób, by w kilka sekund odświeżyć cały look, nawet między spotkaniem a kawą na mieście. Puder? Klasyk w wersji ratunkowej, szczególnie wtedy, gdy dzień zaczyna się wcześnie, a kończy zdecydowanie później niż planowano.

Gdzie kupują Polki?

80% badanych wskazuje jako główne miejsce zakupu kosmetyków kolorowych drogerie, a 51% drogerie internetowe. Ale coraz wyraźniej widać, że Polki są otwarte również na inne, bardziej wygodne scenariusze zakupowe. Już 21% respondentek kupuje kosmetyki kolorowe w sieciach handlowych i marketach, a 52% spośród robiących zakupy w marketach uważa je za dobre miejsce na tego typu kategoeię. I trudno się temu dziwić. W codziennym tempie życia liczy się wygoda, dostępność i możliwość kupienia wszystkiego w jednym miejscu. Gdy kończy się tusz, nie zawsze chce się planować osobną wyprawę. Czasem wystarczy po prostu dorzucić go do koszyka przy okazji.

Coraz ciekawiej wypadają też marki własne. Z badania wynika, że 41% Polek deklaruje otwartość na zakup kosmetyków marek własnych dostępnych w sieciach handlowych. Wśród klientek marketów ten odsetek rośnie do niemal 57%3.

i Autor: Kaufland / Materiały prasowe

Piękny wybór dla urody

Dlatego właśnie od 11 maja sieć Kaufland wprowadza nową linię makijażową marki własnej Bevola, która łączy codzienną wygodę stosowania z formułami dopasowanymi do różnych potrzeb skóry i typów makijażu. W kolekcji znajdziemy bardzo szeroką gamę produktów: do twarzy, oczu, ust i paznokci, w tym podkłady i korektory o wysokim kryciu utrzymujące się do 12 godzin, bazę, pudry matujące, róż, bronzer i rozświetlacz w łatwej do blendowania formie. Linię uzupełniają produkty do makijażu oczu, w tym tusze, cienie w matowych i połyskujących odcieniach, wodoodporne kredki kajal, eyeliner odporny na rozmazywanie i wodę, kredki do brwi ze szczoteczką oraz sztuczne rzęsy wielokrotnego użytku. W ofercie nie zabrakło również pomadek o aksamitnie matowym wykończeniu, konturówek z obrotowym mechanizmem i temperówką, błyszczyków, lakierów szybkoschnących oraz sprayu utrwalającego makijaż z 3% kwasu hialuronowego i ekstraktem z aloesu.

W zależności od kategorii, wybrane produkty są wegańskie oraz przebadane dermatologicznie i okulistycznie, co sprawia, że nowa linia kosmetyków kolorowych marki własnej Bevola, dostępna w Kauflandzie, odpowiada na potrzeby tych właśnie kobiet, które lubią mieć swoje beauty must-have zawsze pod ręką i ciągle brakuje im czasu. To kosmetyki stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu: proste w wyborze, wygodne w stosowaniu i łatwo dostępne przy okazji regularnych zakupów. Właśnie taki format coraz lepiej wpisuje się w styl życia współczesnych konsumentek.

Dla Polek makijaż to część codziennego rytmu, mały rytuał i element stylizacji. A skoro tak, rosną też oczekiwania wobec produktów. Powinny być wygodne, łatwo dostępne i dopasowane do życia, które nie zwalnia ani na chwilę. I wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się tylko umacniał._______1 Badanie na zlecenie Kaufland Polska, "Polki przy półce makijażowej", kwiecień 2026, n=10022 Ibidem3 Badanie na zlecenie Kaufland Polska, "Polki przy półce makijażowej", kwiecień 2026, n=1002

Materiał reklamowy