Jak zmienia się podejście do czasu, komfortu i codziennych decyzji

Codzienność pod presją czasu

Według danych Euromonitor International 58 proc. osób na świecie deklaruje, że każdego dnia doświadcza umiarkowanego lub wysokiego poziomu stresu (Euromonitor International, Global Consumer Trends 2026, 2025. https://www.euromonitor.com/newsroom/press-releases/november-2025/euromonitor-international-unveils-global-consumer-trends-for-2026). W efekcie zmieniają się oczekiwania wobec usług i marek, które mają nie tylko oferować produkty, ale też realnie ułatwiać życie.

Tempo zmian, liczba bodźców informacyjnych oraz presja oczekiwań sprawiają, że nasze zasoby uwagi są coraz bardziej ograniczone. Nic dziwnego, że coraz częściej szukamy rozwiązań, które pozwalają odzyskać czas i poczucie kontroli nad codziennością – mówi Monika Borycka, badaczka trendów i analityczka innowacji.

Komfort to mniej decyzji

Globalne trendy pokazują, że komfort coraz rzadziej kojarzy się wyłącznie z chwilową przyjemnością, taką jak wieczór z serialem, ulubiony film, ciepły koc i moment tylko dla siebie. Wartość konsumencką zyskują rozwiązania, które zdejmują z nich ciężar mikro decyzji i porządkują dzień.

Zwrot ku komfortowi to nie ucieczka od ambicji, ale korekta priorytetów. W świecie pełnym bodźców komfort zaczyna pełnić funkcję stabilizującą codzienność i pozwala odzyskać przestrzeń na to, co naprawdę ważne – dodaje Monika Borycka.

Mniej bodźców, więcej kontroli

Aktualnie częściej wybieramy usługi, które przejmują część planowania i pomagają uporządkować dzień, działając jak “cichy asystent”.

Popularność usług i produktów, które wspierają równowagę oraz poczucie bezpieczeństwa, będzie rosła, bo w niestabilnej rzeczywistości działają jak bezpieczna przystań, zauważa Monika Borycka.

Dlaczego jedzenie to nowe pole walki o czas

Ten zwrot ku komfortowi szczególnie wyraźnie widać w obszarze jedzenia, bo to właśnie tu każdego dnia kumuluje się wiele drobnych decyzji. Co dziś zjeść, na co mam ochotę, co zamówić, kiedy znaleźć na to czas i jak pogodzić regularność z pracą, domem i tempem dnia. Do tego dochodzi planowanie, przeglądanie ofert i szukanie rozwiązań, które będą jednocześnie wygodne i dopasowane do potrzeb. Zamiast restrykcyjnych diet, presji perfekcyjnego stylu życia i ciągłej kontroli coraz częściej wybieramy rozwiązania, które wspierają regularność i po prostu ułatwiają codzienność.

Odzyskanie czasu w praktyce

Na tę potrzebę odpowiada Dietly, największy w Polsce marketplace cateringów dietetycznych. Platforma upraszcza wybór, oszczędza czas i daje większą przewidywalność w codziennym odżywianiu. W jednym miejscu użytkownicy mogą porównać oferty setek cateringów, sprawdzić menu, wybrać dietę dopasowaną do swoich potrzeb i wygodnie zarządzać zamówieniem. Dodatkową korzyścią są kupony i promocje dostępne na platformie, które w wybranych przypadkach łączą się z rabatami oferowanymi przez cateringi. Dzięki temu użytkownicy mogą nie tylko uprościć wybór, ale również korzystać z atrakcyjnych ofert i testować nowe diety.

Trend, który redefiniuje codzienność

Raport Pinterest Predicts 2026 pokazuje, że komfort staje się jedną z najważniejszych potrzeb konsumentów. Euromonitor International wskazuje z kolei „comfort zone” jako jeden z kluczowych trendów konsumenckich nadchodzących lat. W praktyce oznacza to zmianę podejścia do codzienności - coraz większą wartość mają rozwiązania, które pomagają odzyskać czas, upraszczają decyzje i pozwalają wprowadzić więcej spokoju do codziennego rytmu dnia.

Materiał reklamowy