Złoty okres polskiego tenisa! Katarzyna Kawa wygrywa we Włoszech, awans w rankingu

Polscy tenisiści notują właśnie niezwykle udany okres na światowych kortach.

Niedawno polscy kibice ekscytowali się finałem Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej, by już tydzień później świętować dwa kolejne trofea na koncie naszych rodaków.

Kamil Majchrzak okazał się bezkonkurencyjny na trawiastej nawierzchni w 's-Hertogenbosch, natomiast Katarzyna Kawa zwieńczyła niedzielny wieczór wygraną na mączce w Modenie w zawodach rangi WTA 125.

Katarzyna Kawa z cennym trofeum, dołącza do sukcesów Majchrzaka i Chwalińskiej

Ostatnie spotkanie we Włoszech dostarczyło kibicom mnóstwo wrażeń i zakończyło się po przeszło 2,5 godziny. Katarzyna Kawa zdołała ostatecznie pokonać faworytkę gospodarzy Lucię Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6(6). Dla doświadczonej tenisistki to drugie takie trofeum zdobyte w tym sezonie, co dobitnie udowadnia jej doskonałą dyspozycję w tym roku. Zanim dotarła do decydującego starcia, wyeliminowała między innymi trzy wyżej notowane przeciwniczki. Włoszkę Lisę Pigato z numerem ósmym odprawiła w pierwszej rundzie (6:4, 6:4), z rozstawioną z trójką Czeszką Dominiką Salkovą poradziła sobie w ćwierćfinale (6:1, 6:1), a w półfinale zdominowała turniejową jedynkę, reprezentantkę Andory Victorię Jimenez Kasintsevę (2:6, 6:4, 6:3).

Kamil Majchrzak przechodzi do historii! Polski tenisista z pierwszym triumfem w turnieju ATP

Zdobyty puchar ma znaczenie dla dalszego rozwoju zawodniczki z Polski. Rozgrywki o statusie WTA 125 stanowią bezpośrednie zaplecze elitarnego WTA Tour, funkcjonując w kobiecym tenisie analogicznie do męskich zmagań z cyklu ATP Challenger. 33-letnia tenisistka wystąpiła w finale takiej imprezy po raz czwarty, odnosząc swoje drugie w karierze zwycięstwo. Warto odnotować, że jeszcze w pierwszych dniach maja biało-czerwona wygrała zmagania o zbliżonej randze w chińskim mieście Huzhou. Później co prawda odpadła na etapie drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Roland Garros, od których swój wspaniały marsz rozpoczęła niedawno Maja Chwalińska.

Triumf na włoskiej mączce niesie za sobą również ogromne korzyści w kontekście miejsca w kobiecym zestawieniu najlepszych rakiet świata. Reprezentantka Polski zaliczy znaczący skok w aktualnym rankingu WTA, przesuwając się ze 143. na 120. pozycję.

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KATARZYNA KAWA Z TYTUŁEM WTA 125 W MODENIE! 🏆Jeszcze na koniec kwietnia nasza reprezentantka nie posiadała żadnego singlowego tytułu w turniejach pod egidą WTA. Dziś ma już dwa! ❤️Niesamowity thriller w starciu z Lucią Bronzetti, obroniona piłka mistrzowska i zwycięstwo 6:1,… pic.twitter.com/D95mlspePG— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 14, 2026