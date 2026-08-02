Historyczny sukces polskich siatkarzy w Lidze Narodów! Jubileuszowe złoto

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Historyczna wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów
Biało-Czerwoni zanotowali triumf w Lidze Narodów po raz drugi z kolei, a jednocześnie był to ich trzeci złoty medal w ostatnich czterech edycjach tego turnieju. Spotkanie o najwyższe miejsce ze Stanami Zjednoczonymi obfitowało w dramatyczne zwroty akcji, a rozstrzygnięcie nadeszło dopiero w decydującym tie-breaku, gdyż wcześniej rywale prowadzili w setach 2:1. Ten wyjątkowy wynik będzie długo wspominany - jak zauważył na platformie X analityk Jakub Balcerzak, jest to dziesiąte złoto w historii polskiej reprezentacji mężczyzn!
Policjantka, rolniczka i mistrzyni sportów walki powalczą o tytuł Miss Polski 2026
Początkowe dwa złote krążki wywalczyła słynna kadra prowadzona przez trenera Huberta Jerzego Wagnera w latach 70. XX wieku. Od momentu zdobycia olimpijskiego złota w Montrealu w 1976 roku polscy kibice musieli czekać aż trzydzieści trzy lata na następny wielki triumf – mistrzostwo Europy w 2009 roku, odniesione pod kierunkiem niedawno zmarłego szkoleniowca Daniela Castellaniego. Tamto osiągnięcie zainicjowało nową epokę w rodzimej siatkówce. Zespół od tamtej pory stale rywalizuje o najważniejsze laury. Obecny selekcjoner Nikola Grbić w czasie swojej kadencji zdobył z drużyną narodową już cztery złote medale na przestrzeni zaledwie czterech lat.
Oto wszystkie triumfy reprezentacji Polski siatkarzy
- Mistrzostwa Świata z roku 1974
- Zmagania na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku
- Sukces podczas Mistrzostw Europy w 2009 roku
- Zwycięstwo w Lidze Światowej w edycji 2012
- Triumf na Mistrzostwach Świata w 2014 roku
- Kolejne mistrzostwo na światowym czempionacie w 2018 roku
- Zdobycie złota w Lidze Narodów 2023
- Wygrana w Mistrzostwach Europy 2023
- Najwyższe trofeum Ligi Narodów 2025
- Złoty medal Ligi Narodów 2026
Trener pochodzący z Serbii nieustannie wzbogaca swoją niezwykłą kolekcję sukcesów na ławce trenerskiej. Z wyjątkiem legendarnego Huberta Jerzego Wagnera, żaden inny selekcjoner nie poprowadził polskiej drużyny do więcej niż jednego zwycięstwa na wielkim turnieju. Po jednym triumfie zanotowali Daniel Castellani, Andrea Anastasi, Stephane Antiga oraz Vital Heynen. Nikola Grbić zgromadził już w swoim dorobku cztery złote medale i z pewnością nie zamierza na tym poprzestać. Jeszcze w trwającym sezonie, we wrześniu, polska kadra będzie miała okazję na wzbogacenie się o kolejny krążek na zbliżających się mistrzostwach Europy.