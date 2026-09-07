Zgrzyt na linii FIFA - PZPN. Infantino rugał Kuleszę?!

Serdeczne przywitanie szefa FIFA z Cezarym Kuleszą. Potem miało dojść do reprymendy

Prezydent FIFA dotarł do Katowic w sobotę, 5 września, by osobiście obejrzeć inaugurację mundialu do lat 20 w piłce nożnej kobiet. Zmagania naszych zawodniczek rozpoczęły się wyśmienicie, ponieważ Polki pokonały Argentynki aż 3:0. Jeszcze przed tym fantastycznym zwycięstwem polskiej kadry, z Giannim Infantino widział się Cezary Kulesza. Sternik polskiej piłki oczekiwał na szefa światowej federacji przed hotelem. Kiedy tylko Infantino opuścił auto, działacze wpadli sobie w ramiona. Bardzo ciepłe powitanie mogło wskazywać na wzorowe relacje między obiema organizacjami piłkarskimi. Później jednak pojawiły się mniej optymistyczne wieści. Według medialnych przekazów szef FIFA miał mieć spore pretensje do Cezarego Kuleszy.

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Zdjęcia: Cezary Kulesza wita Gianniego Infantino

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Niezadowolenie w szeregach FIFA? Chodzi o promocję

Informację o pewnych nieporozumieniach pomiędzy stronami przekazał serwis Meczyki. Zdaniem portalu, Gianni Infantino zgłaszał zastrzeżenia co do skali promocji zawodów rozgrywanych w naszym kraju.

FIFA miała lekkie pretensje do władz, że mało nagłaśnia się tę imprezę

- przekazał Janusz Basałaj. Na ten moment nie jest jasne, czy krytyka dotyczyła słabego marketingu w wymiarze ogólnopolskim, czy też na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak to polskie reprezentantki zrobiły turniejowi najlepszą możliwą reklamę, gładko rozprawiając się z drużyną z Ameryki Południowej. Nasze kadrowiczki rozegrają jeszcze dwa spotkania w fazie grupowej. 8 września zagrają z Meksykiem, a 11 września ich rywalkami będą zawodniczki z Beninu.

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W mistrzostwach świata U-20 kobiet rywalizują 24 reprezentacje narodowe. Spotkania odbywają się na stadionach w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz Łodzi. Wielki finał turnieju odbędzie się 27 września.