Leszek Miller ostro reaguje na słowa Witalija Kliczki. Zwrócił uwagę na jeden szczegół

Były premier o polityce Ukrainy. Leszek Miller ocenia wypowiedź Witalija Kliczki

Leszek Miller w ostatnim czasie regularnie punktuje działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz innych przedstawicieli ukraińskich władz. Były szef rządu stanowczo sprzeciwia się ukraińskiej polityce historycznej, zwłaszcza w kontekście rzezi wołyńskiej, ale chętnie wypowiada się też o aktualnych wydarzeniach. Teraz skomentował wywiad, jakiego udzielił Witalij Kliczko. Mer Kijowa na antenie Radia Zet dziękował za polskie wsparcie w trakcie wojny i apelował o dalszą pomoc.

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Ubiegła zima była bardzo trudna. Dziękujemy naszym partnerom, pomocy humanitarnej, wsparciu, które otrzymaliśmy również z Polski. Dziękujemy bardzo, nigdy nie zapomnimy waszej pomocy. Przeszliśmy przez ten trudny okres, ale rozumiemy, że kolejna zima będzie równie trudnym wyzwaniem dla 3,5 miliona mieszkańców naszego miasta

Mer Kijowa odniósł się również do bieżących braków ukraińskiej armii.

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To nie tajemnica, że zależy od niej życie mojego miasta. Brakuje nam pocisków, które zestrzeliwują drony, rakiety manewrujące i balistyczne. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie militarne w zakresie środków obrony powietrznej

Leszek Miller przypomina o synach mera Kijowa

Słowa Witalija Kliczki nie pozostały bez odpowiedzi. Leszek Miller za pośrednictwem serwisu X odniósł się do jego apelu, a jego krótki wpis szybko zyskał popularność w sieci. Były polityk potrzebował zaledwie jednego zdania, by uderzyć w byłego pięściarza.

Może pan Kliczko zwróci się najpierw do swoich synów?

Warto dodać, że obaj synowie ukraińskiego byłego mistrza świata wagi ciężkiej w boksie przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych. Młodszy z nich, Maksym, na co dzień gra w koszykarskiej drużynie East Carolina University.

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MILLER O STRACHU PRZED AFD